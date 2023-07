“Dolorose”: Jacobs dice tutto con un videomessaggio

Continua il calvario di Marcell Jacobs. Il campione olimpico in carica è ancora alle prese con un infortunio che l’ha costretto a diversi forfait. In un videomessaggio spiega tutto ai suoi fan

1 agosto 2021. È questa la data che non uscirà mai più dalla testa di Marcell Jacobs. Forse, quella domenica è stata la giornata più importante di tutta la sua intera vita.

Infatti, il velocista italo-americano, ha regalato a tutta Italia e anche a se stesso una gioia incredibile. Jacobs, in quella calda giornata di agosto del 2021 non solo ha portato l’Italia, per la prima volta, ad una finale dei 100 metri ad un Olimpiade, ma ha vinto anche la medaglia d’oro. Successivamente, il titolo europeo indoor nei 60 metri e il titolo mondiale nei 100 metri piani. Successi che hanno lanciato, in maniera definitiva, nell’olimpo il bergamasco. Ma non è tutto rose e fiori. Infatti, l’atleta sta continuando a fare i conti con degli infortuni che ne stanno limitando la carriera.

L’Italia dell’Atletica leggera si è imposta per la prima volta in un campionato europeo a squadre. Un risultato davvero importante che evidenzia, ancora una volta, il buon momento del movimento. Al termine della kermesse la spedizione azzurra ha festeggiato. Chi si è goduto da casa l’intero evento, a malincuore, è stato Marcell Jacobs.

Il campione olimpico, infatti, è stato il grande assente del torneo. La causa della mancata presenza del lombardo in quel di Chorzow, in Polonia, è da ricercarsi in un infortunio muscolare. Nello specifico, il velocista azzurro è incappato in un problema nella zona glutea. Una problematica che vede coinvolto anche il nervo sciatico della coscia destra. Un infortunio che prevede tempi di recupero abbastanza lunghi.

Marcell Jacobs, il videomessaggio per i fan: “Terapie dolorose!”

Marcell Jacobs ha cominciato sin da subito il lavoro di recupero. L’obiettivo dell’atleta azzurro è di ritornare in pista nel più breve tempo possibile. Un lavoro molto duro che, però, pare non spaventare il campione olimpico. Jacobs sta informando i suoi fan sulle proprie condizioni attraverso diversi post pubblicati sui suoi canali social.

In una storia pubblicata qualche ora fa, Jacobs ci ha tenuto a tranquillizzare i propri followers. Nel video il campione olimpico ha voluto, in primis, ringraziare tutti i fan per i tanti messaggi di affetto arrivati nei suoi confronti. Successivamente ha spiegato che si sta sottoponendo a terapie dolorose, ma che il tutto starebbe procedendo per il meglio.