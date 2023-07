Inter, Brozovic: vicina la fumata bianca per l’Al Nassr

La telenovela targata Marcelo Brozovic sembra essere agli sgoccioli. Il trasferimento del centrocampista nerazzurro all’Al Nassr è diventato il caso mediatico per eccellenza che finora ha contribuito a infuocare questa sessione estiva di mercato. Dopo un piccolo dietrofront che ha rallentato la trattativa il croato torna sui propri passi, adesso la fumata bianca è vicina.

La trattativa: Al Nassr ormai vicino, Brozovic rinuncia ad attendere il Barça

Riavvolgere il nastro è necessario per fare chiarezza in una trattativa ricca di colpi di scena.

Il colpo Brozovic è senz’altro il più atteso in casa Inter per poi sbloccare il mercato in entrata con Frattesi attualmente messo in stand by.

Dopo un flirt durato diverse settimane nei giorni scorsi i dirigenti dell’Al Nassr si sono presentati a Milano. Un incontro positivo con i corrispondenti nerazzurri, l’operazione si poteva chiudere a 23 milioni di euro. Apparentemente un’offerta irrinunciabile, ma l’ultima parola spetta al croato. Il giocatore tentenna e preferisce temporeggiare a favore dell’interesse mostrato nei suoi confronti dal Barcellona.

Un interesse senz’altro concreto ma che fatica a decollare dal momento in cui il club catalano non ha potuto finanziare l’operazione. La pista araba torna rapidamente in pole. L’Al Nassr rivede l’offerta iniziale, 15 milioni (8 milioni in meno rispetto all’offerta precedente). Il compromesso con la società nerazzurra viene fissato a 18 milioni di euro. Il parere positivo dell’Inter c’è e anche Brozovic sembra essersi convinto a prendere il volo per l’Arabia, adesso mancano gli ultimi passaggi burocratici e formali.

Telenovela social per il croato

Ma a mantenere viva un po’ di suspence e mistero attorno la trattativa ci pensa proprio Brozovic. Il centrocampista è molto attivo sui social e anche nelle ultime ore ha lasciato indizi tramite le proprie Instagram Stories che fanno non poco discutere. Quest’oggi ha pubblicato l’emoji di un circo.

Messaggi che vanno interpretati e lasciano ampio spazio alla fantasia di chi si è ormai appassionato alla telenovela.