Juve, ecco i primi tre acquisti di Giuntoli

Il neo direttore sportivo della Juve è subito al lavoro. Il club è pronto ad una serie di colpi in entrata.

Dopo giorni e settimane di lunga attesa si è conclusa positivamente una delle telenovele dell’estate. Cristiano Giuntoli ha detto addio al Napoli dopo 8 lunghi anni ed è pronto a ripartire dalla Juventus.

La notizia era nell’aria, ma visto i rapporti tra i club e un De Laurentiis tutt’altro che interessato a favorire i rivali, c’era sempre la preoccupazione riguardo un possibile colpo di scena. E invece Giuntoli riparte dalla Juve, pronto a ricostruire una squadra in crisi di risultati e da due anni senza titoli. Il club bianconero ha le idee chiare ed ha affidato quasi interamente l’aria sportiva all’ormai ex ds del Napoli.

Nelle prossime settimane la società dovrà vendere, abbassare il monte ingaggi e allo stesso tempo ridurre una rosa che sembra davvero eccessiva per il campionato e la Conference League (al netto di decisioni Uefa). La Juve ci crede, e intanto pianifica anche alcuni interessanti colpi in entrata. Nello specifico presto il club bianconero potrebbe prendere 3 profili molto giovani e interessanti, tutti seguendo quindi la linea di Giuntoli.

Juve, triplo colpo in arrivo

Secondo alcune indiscrezioni la Juve valuta tre colpi importanti, uno per reparto che possa ringiovanire il club bianconero. In attacco il dopo Vlahovic porta al giovane talento danese Hojlund, centravanti nell’ultima stagione all’Atalanta. I rapporti tra i club sono ottimi e la Juve vuole anticipare la concorrenza di tutte le big italiane ed europee. Vlahovic è ormai in rottura con Allegri, il suo destino appare segnato e Giuntoli ha già scelto il suo sostituto.

In difesa sulla fascia piace il laterale Holm, terzino svedese retrocesso nell’ultima stagione con lo Spezia. Dopo l’addio di Cuadrado e quello possibile di Alex Sandro la Juve cerca profili per le fasce, Holm piace anche all’Atalanta e in Premier ma siamo sicuri che Giuntoli abbia gli argomenti necessari per convincere il club ligure.

Dall’altro canto la Juve necessita di mandare in prestito alcuni dei giovani che fanno parte della rosa bianconera e lo Spezia potrebbe essere uno dei club attenzionati dalla società torinese. Infine il colpo a centrocampo è Piotr Zielinski. Il calciatore ha soli dodici mesi di contratto e il rinnovo non è cosi vicino.

La Juve sogna il colpo low cost, ma il Napoli è di tutt’altra idea, ‘spara alto’ e al momento questo è il colpo dove le parti sono più destinati. Inoltre De Laurentiis non sembra avere alcuna intenzione di trattare con il suo ex dirigente Giuntoli e quindi il colpo appare complicato.