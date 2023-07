Un nerazzurro all’Inter per il post Onana

Le manovre in casa interista continuano: l’erede di Onana sembra essere stato già trovato per la prossima stagione

La cessione del portiere camerunense sarebbe di grande impatto per il bilancio nerazzurro, una plusvalenza incredibile considerando come era arrivato a costo zero dall’Ajax solamente un anno fa. Qualora venisse venduto Onana, arriverebbe un grande sostituto in porta.

Beppe Marotta sa bene come c’è una grande occasione da non lasciarsi sfuggire. Migliorare il bilancio dell’Inter con un ultimo grande sforzo è l’obiettivo della società, basterebbe un’altra cessione per stare molto più sereni.

La dirigenza punta sulla cessione di Onana, che garantirebbe un miglioramento netto dei conti. Il camerunense era stato preso da svincolato e con un 2023 in grande crescendo ha ora una quotazione importante. Servono cinquanta milioni di euro per strapparlo ai nerazzurri, che a loro volta hanno già designato l’erede. Curiosamente già indossa questi colori sociali e può aprire un nuovo ciclo.

Inter, arriva il sostituto se parte Onana

Il portiere africano è cercato dai top club, il suo prezzo varia dai 50 ai 60 milioni di euro. Una squadra su tutte sembra in pole: il trasferimento potrebbe essere quello perfetto per tutte le parti in causa. Onana potrebbe finire al Manchester United, gli indizi portano il portiere in Premier League e nei prossimi giorni potrebbe esserci l’accelerata decisiva. I tifosi si consoleranno sin da subito perchè nel caso arriverebbe un altro grande estremo difensore, seppur più giovane: l’Inter potrebbe arrivare a Carnesecchi dall’Atalanta, che sembra in pole rispetto alla concorrenza.

Sul portiere dell’Under 21 è noto l’interesse dei top club di Serie A, Lazio e Juventus hanno spesso sondato il terreno nei mesi scorsi. Arrivati però a luglio, l’opzione Inter si fa strada per il giovane Carnesecchi, reduce dal prestito alla Cremonese. Ha dimostrato di reggere i ritmi del campionato, potrebbe essere il portiere adatto per aprire un ciclo nell’Inter. L’Atalanta non lo svende, per lui chiede 20 milioni più bonus, ma la quotazione è in linea con il valore attuale e potenziale del ragazzo.

Carnesecchi come Handanovic, ovvero pronto per aprire un ciclo decennale con l’Inter, e con possibilità anche di inserire qualche contropartita per accontentare l’Atalanta. Un prospetto interessante è Fabbian, reduce dall’ottimo prestito alla Reggina e con una quotazione di otto milioni di euro. Il circuito dei portieri comincia a farsi interessante, con l’Atalanta che inoltre dovrebbe cedere Juan Musso e andrà così alla carica eventualmente di altri due estremi difensori, che probabilmente arriveranno dalla Serie A.