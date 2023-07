Cecilia Rodriguez lascia a bocca aperta: tutto in vista

Cecilia Rodriguez ormai fuori controllo, gli scatti della modella e showgirl non hanno limiti: eleganza super provocante che non lascia scampo

Che di strada ne avesse fatta e che fosse diventata, oramai, una delle modelle più richieste e acclamate sul panorama internazionale, affrancandosi definitivamente dall’etichetta de ‘la sorella di Belen‘, lo sapevamo. Ma Cecilia Rodriguez si sta scoprendo in grado di scalare vette sempre più alte e di mettere in mostra una bellezza e una sensualità che probabilmente hanno superato per davvero quelle della celebre sorella.

Volto richiestissimo dai principali brand, in questo 2023 Cecilia sta riuscendo a superare se stessa e trova sempre nuovi modi per lasciarci senza parole, incantandoci letteralmente. Il meglio di sé probabilmente lo ha dato qualche settimana fa al Festival di Cannes, riuscendo a rubare la scena sul red carpet e negli altri vari scatti in camerino e in albergo e condivisi con gli affezionatissimi fan.

Da testimonial pubblicitaria di spicco, Cecilia ha regalato spettacolo ed è apparsa nella sua versione migliore di sempre. Gli ammiratori, sentitamente ringraziano e ormai su Instagram, a ogni nuovo scatto, vanno davvero in delirio. Il suo pubblico è sempre più numeroso (quasi 4 milioni e 800 mila followers) e sembra sapere che ogni volta Cecilia ci regalerà una emozione diversa, con la classe e lo stile che la contraddistinguono.

Cecilia Rodriguez, un abito così è illegale: lo spacco è infinito, roba da vertigini

Anche le ultime foto sono di quelle che non si dimenticano. Il nuovo appuntamento con la ‘Chechu’ lascia il segno, merito di un vestito dai colori sgargianti e che fa girare la testa a dir poco.

L’abito fasica alla perfezione la silhouette slanciata e sinuosa di Cecilia, facendo risaltare, per mezzo di uno spacco infinito e praticamente inguinale, le sue gambe affusolate. Stacco perfetto e super provocante, fanno la loro parte anche il ventre scoperto e la parte superiore in top piuttosto aderente per evidenziare il lato A. Una visione a dir poco statuaria, che non può che raccogliere riscontri entusiasti da parte della community. Di fronte a immagini simili, le temperature si alzano in maniera inesorabile ed è difficile mantenere l’autocontrollo. Cecilia ha colpito ancora e illumina qualsiasi cosa sia intorno a lei, la platea ormai non ha più parole per descriverla nei commenti.