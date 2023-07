Djokovic, c’è chi la pensa diversamente: “Non lo è”

Siamo ormai ai nastri di partenza per il torneo di Wimbledon. Continuano i pronostici e i commenti su Novak Djokovic.

Il leggendario tennista serbo ha perso negli ultimi giorni lo scettro di numero uno, scivolato in seconda posizione dopo la vittoria di Carlos Alcaraz al Queen’s. Ma non è cambiato quasi nulla.

Nole parte come testa di serie numero due a Wimbledon e resta grande favorito per la vittoria finale del torneo. Ha vinto sia in Australia che al Roland Garros e i bookmakers lo vedono come nettamente favorito su tutti i rivali, compresi appunto Carlos Alcaraz o il nostro Jannik Sinner. La ‘nuova leva tennistica’ è davvero poco abituata all’erba e quindi il tennista balcanico parte favorito, ancora di più, rispetto alle altre superfici.

Novak Djokovic debutterà nella giornata di lunedi e aprirà il centrale contro il tennista argentino Cachin. Da Hurkacz al grande amico e rivale Nick Kyrgios fino alla possibile semifinale contro Jannik Sinner: il cammino del tennista balcanico non è semplice, ma parliamo di un professionista che vince qui da diversi anni e insegue l’ottavo titolo in carriera, quello che gli permetterebbe di raggiungere l’eterno rivale Roger Federer. Ma c’è chi non vede in Nole l’assoluto favorito.

Francesca Schiavone netta su Novak Djokovic

L’ex campionessa di tennis femminile Francesca Schiavone è intervenuta ai microfoni della Gazzetta dello Sport ed ha dato il suo parere sia sul tabellone maschile che su quello femminile, senza dimenticare poi la questione italiani. Riguardo un possibile dominio di Nole la vincitrice del Roland Garros 2010 ha sentenziato, tra la sorpresa generale: “Djokovic imbattibile? No, tutti sono battibili. Lui è il re in questo momento, ma nel tennis ci vuole un attimo per spodestarti”. Francesca ha poi sottolineato di credere molto in Jannik Sinner e attende dal numero uno italiano una grande reazione dopo gli ultimi risultati negativi.

L’azzurro è reduce dai Quarti ad Halle, torneo che lo ha visto ritirarsi dopo una piccola contrattura muscolare ed è ora chiamato alla reazione. Reazione di cui non ha bisogno Novak Djokovic: il tennista ancora deve giocare sull’erba in questa stagione, ed ha giocato l’ultimo match nella finale di Parigi contro Casper Ruud.

Una finale dominato e che lo ha consacrato come l’unico tennista nella storia a raggiungere quota 23 titoli del Grande Slam. E ora in tanti attendono il 24esimo e la possibilità di fare il ‘Career Grand Slam’, ovvero vincere tutti e quattro i titoli nello stesso anno. Nole è a metà strada e sogna di concludere questo 2023 nel migliore dei modi.