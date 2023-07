Nuovo bomber al posto di Abraham: un argentino per Mourinho

La Roma ha trovato il sostituto ideale per Tammy Abraham, che rimarrà a lungo fermo e con un bomber pronto ad essere strappato alla Lazio

È in atto un intrigo di calciomercato che vede in vantaggio la Roma: la possibilità di un blitz stuzzica parecchio il gruppo di Mourinho. Il tecnico lusitano accoglierebbe un centravanti che saprebbe ben integrarsi con Paulo Dybala.

La priorità della Roma è di cercare un centravanti pronto, di quelli che sappiano trovare subito la via della rete. Ai giallorossi serve un’altra punta necessariamente, l’infortunio di Abraham è stato un duro colpo e per rivedere l’inglese in campo ci vorrà il 2024.

Mourinho ha bisogno di gol e forze fresche, dalla panchina nella scorsa stagione ha pescato ben poco, tanto che Belotti ha chiuso in campionato a quota zero reti. L’intenzione dei giallorossi è di prendere un centravanti che sappia giocare per la squadra e fare gol pesanti, un’occasione d’oro potrebbe arrivare proprio a discapito della Lazio.

Bomber Roma, idea argentina per Mourinho: ecco Castellanos

Il centravanti in questione è un tipo di calciatore che può integrarsi benissimo negli schemi di Mourinho, e soprattutto è stato capace di realizzare gol ai top club con assoluta facilità. Un fattore importante in più, non soffre di certo i grandi match e la Roma ha bisogno anche di gente che abbia il sangue freddo e sappia essere decisiva nei momenti opportuni. Secondo Todofichajes, c’è una avanzata netta: la Roma punta Taty Castellanos, attaccante argentino nell’ultima stagione in Liga.

Ha giocato in prestito al Girona ed è di proprietà del New York City: si è reso protagonista soprattutto per la quaterna clamorosa al Real Madrid. Con gli spagnoli un decimo posto tranquillo e 14 reti che lo hanno posto al centro dell’attenzione, scatenando quasi un’asta in Europa. La Roma sa di essere in vantaggio rispetto ai biancocelesti, che nelle ultime ore si sono interessate a lui come vice Immobile, una prospettiva che però non sembra entusiasmare né l’attaccante e nemmeno Sarri.

Mourinho valuta Castellanos, che sembrava anche vicino al Benfica sino a qualche settimana fa. Il New York city non ha fretta, valuta tutte le offerte ben sapendo come di certo non ci sono problemi economici a spingere per una cessione a tutti i costi. Guardando alla rosa della Roma, non è escluso qualche scambio per alleggerire la parte in denaro. Il costo del cartellino è di 15 milioni di euro, cifra che può essere ammorbidita piazzando come contropartita Karsdorp, da girare poi per una delle squadre del City Group.