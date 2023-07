Sinner, mazzata terrificante: i suoi tifosi non se lo aspettavano

È un momento decisamente di grande riflessione per Jannik Sinner, l’ultimo annuncio non lascia in tutta tranquillità i suoi tifosi

Il periodo del tennis italiano non è dei migliori, le crisi dei talenti sembrano emergere in maniera eclatante. Sinner vive un momento di forma non particolarmente smagliante, e quanto annunciato di certo non porterà benefici per i prossimi incontri.

La risalita del tennis ha avuto una brusca frenata, gli italiani ora si guardano decisamente alle spalle. I trionfi e le vette del ranking sono ora un lontano ricordo, tante le critiche che stanno arrivando per l’intero movimento. Su tutti c’è Matteo Berrettini, che vive un 2023 lontano dai campi e con tante critiche anche extra sportivi, ma anche i giovanissimi non se la passano bene.

Jannik Sinner a Wimbledon è arrivato non troppo in forma, ha recuperato da alcune lesioni ma per l’altoatesino i problemi non sembrano essere solamente fisici. E vengono così evidenziati anche da un ex campione.

Sinner, una dura critica per il futuro

Le prestazioni del tennista altoatesino sono analizzate al radar e fanno notizia soprattutto le sue sconfitte. Proprio perché aveva ben abituato il pubblico, ogni tonfo diventa quasi eclatante, come quello recente maturato contro Altmaier al Roland Garros, uscire al secondo turno non è stato piacevole. Ad analizzare il periodo non troppo fortunato del tennista ci pensa una vecchia gloria come Paolo Bertolucci, critico su Sinner. Nelle dichiarazioni rese a ‘Fan Page’, la netta consapevolezza su come devono migliorare le cose.

Un paragone non piace proprio agli sportivi italiani e non solo: “Sinner non è un fenomeno come Alcaraz. Quest’ultimo può essere paragonato a Maradona nel calcio, c’è una differenza con il tennista italiano di quattromila punti. Sinner è un top 10, con l’esperienza salirà ancora, ma al momento ha perso contro tennisti di caratura inferiore e questo prima non accadeva di certo”.

L’invito di Bertolucci è di ritrovare il sorriso ed essere anche maggiormente propositivo, proprio perché il tennis italiano attende grandi cose da lui. Una ricetta per andare avanti è, quindi, quella di migliorare anche nella concentrazione, tornando così a non sottovalutare nessun tipo di avversario: “Sinner ultimamente ha poco ‘bum bum’, la pallina cammina meno. Possiamo considerarlo come una sorta di piccolo computer, ma può accendersi una sirena proprio perché ancora non ha automatizzato certe soluzioni”. Il futuro è dalla parte dell’italiano, ma a patto di rimettersi subito in marcia e di reagire con forza anche alle prime critiche.