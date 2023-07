Guardiola si arrabbia e piomba in casa Inter: 100 milioni cash

Pep Guardiola starebbe pensando ad un giocatore dell’Inter per sostituire la partenza di un suo big. Ecco la situazione

Dopo lo “scippo” di Declan Rice da parte dell’Arsenal, Guardiola è alla ricerca di un centrocampista box to box, anche in virtù dell’addio di Gundogan che si è trasferito in Spagna, al Barcellona.

Nelle ultime ore, la dirigenza del club inglese si starebbe guardando intorno per cercare di affondare il colpo su un centrocampista che rispecchi l’identikit ideale richiesto da Pep Guardiola.

Un nome che piace a Guardiola ed al suo staff è sicuramente quello di Nicolò Barella. Il centrocampista italiano, di proprietà dell’Inter, è sicuramente l’oggetto di desiderio di molti club esteri. Qualche settima fa, a strapparlo dalla corte di Inzaghi ci aveva provato il Newcastle ma dopo vari rifiuti, il club inglese ha virato su Sandro Tonali che è passato dal Milan ai magpies per una cifra di circa 70 milioni di euro più bonus.

Nicolò Barella, in passato ha vestito le maglie di Cagliari e Como, prima di approdare a Milano, sponda Inter, nell’estate del 2019. Con la maglia nerazzurra, in quattro anni, ha totalizzato 20 gol in 187 apparizioni totali.

Nella stagione appena conclusa, il centrocampista italiano ha collezionato 9 gol in 52 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa italiana e UEFA Champions League. Con l’Inter, Barella ha anche vinto uno scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane oltre ad aver partecipato a due finali europee (seppur perse): una di Europa League, contro il Siviglia nel 2020 ed una di Champions League, proprio contro il City di Guardiola, poco meno di un mese fa.

Barella interessa al Manchester City!? Ecco la situazione

Che Barella possa far gola anche al club più forte del mondo come il Manchester City, è una situazione piuttosto probabile ma che l’Inter sia disposto a cederlo, di certo è meno possibile.

L’Inter, infatti, ha rifiutato un’offerta di oltre 80 milioni di euro dal Newcastle per Barella e difficilmente la dirigenza del club lombardo lascerà partire il suo gioiellino.

Al momento, quella di Nicolò Barella al City è soltanto una suggestione. Le parti non si sono ancora sentite e non è neanche sicuro che lo facciano. Una cosa però è certa: l’Inter per meno di 100 milioni di euro non si siederebbe a tavola per trattare. Mentre per Barella, rifiutare la corte di Guardiola sarebbe molto più difficile di aver rifiutato quella del Newcastle qualche settimana fa.