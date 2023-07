Milan, Kamada in standby. Il giapponese attende

Doveva essere il primo acquisto del Milan, invece Daichi Kamada non è ancora stato ufficializzato dai rossoneri. Il trequartista giapponese aveva trovato l’accordo con il Milan. Tuttavia, il Diavolo ha subito diversi cambiamenti dopo l’accordo trovato con l’ormai ex giocatore dell’Eintracht Francoforte.

MILAN, SENZA MALDINI E MASSARA ARRIVERÀ KAMADA?

L’attesa per Kamada al Milan, nonostante l’accordo trovato, è dovuto all’addio con il DT e il DS dell’era Elliott. L’addio di Maldini e Massara ha accelerato alcuni nomi su cui il Diavolo era già attento come quello di Ruben Loftus-Cheek. Inevitabilmente, però, ha rallentato altre situazioni come quella che riguarda il giapponese. Il numero 15 dell’Eintracht, dopo l’arrivo del centrocampista ex Chelsea, occuperebbe lo slot da extracomunitario. Il profilo del trequartista nipponico continua ad essere apprezzato. Ma la nuova dirigenza del Milan vuole capire, non solo la questione degli slot da extracomunitari in ottica arrivo di Chukwueze, ma anche l’aspetto tecnico-tattico.

POSSIBILITÀ 4-3-3

Stefano Pioli, infatti, starebbe valutando l’opportunità di utilizzare anche il 4-3-3. Il nuovo Milan, con la ricostruzione del centrocampo grazie alla cessione di Sandro Tonali, avrà bisogno soprattutto soprattutto dell’esterno destro e non un trequartista. Ecco dunque che in questo disegno l’arrivo di Kamada sarebbe soprattutto un’occasione, piuttosto che una necessità. Il giapponese può essere un jolly tattico e anche tecnico, avendo la capacità di giocare come trequartista, mezzala ma, occasionalmente anche esterno.

ACCORDO IN STANDBY

Ecco perché, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Milan attenderà ancora per formalizzare l’accordo con Kamada. Tuttavia, questa attesa non potrà essere tanto lunga. Il nazionale giapponese è ormai svincolato da 4 giorni e vorrebbe presto essere certo di avere una squadra per la prossima stagione. Il suo profilo ha interessato diverse squadre, tra cui la Roma alla ricerca di ulteriore qualità a centrocampo. Kamada non attenderà il Milan ancora a lungo, che piace anche in ricchi campionato come Emirati Arabi e Arabia Saudita.