Onana-Carnesecchi: le porte girevoli dell’Inter

Il Manchester United bussa alla porta dell’Inter e avanza la prima offerta per Andrè Onana. Che i Red Devils avessero puntato l’estremo difensore nerazzurro era risaputo da tempo, ma l’offerta concreta è giunta nella città della Madonnina solo da poche ore. Al netto delle valutazioni da fare, adesso, Ausilio e Marotta si rimboccano le maniche e velocizzano la ricerca del sostituto. Lo sguardo cade vicino, Bergamo è a un passo e Carnesecchi piace parecchio ai nerazzurri. L’intenzione è quella di attingere dalla Dea anche per continuare il restyling del reparto arretrato con la trattativa Demiral.

Onana, ecco l’offerta

40 milioni più bonus. Un’offerta da parte del Manchester United che paradossalmente fa storcere il naso ai nerazzurri. La richiesta è senz’altro più alta, si parte da una base di 50 milioni che con i vari bonus si avvicinerebbe al muro dei 60 milioni. I contatti proseguono e gli inglesi non hanno la minima intenzione di mollare la presa. Le alternative non mancano ma Andrè Onana ha fatto breccia nel cuore di Teh Hag e al momento resta in cima ai nomi dei papabili. Il tempo stringe e la clessidra dell’Inter verosimilmente vedrà cadere l’ultimo granello intorno al 20 luglio, data prefissata dalla società per chiudere il capitolo portiere.

Inter, idea Carnesecchi

Con il Manchester United deciso ad affondare il colpo quanto prima, in casa Inter ci si muove già per dare un volto al prossimo portiere nerazzurro. Come detto, la soluzione si cerca non troppo distante da Milano e l’Atalanta in tal senso si mostra propositiva. Carnesecchi piace e i primi contatti tra nerazzurri risalgono a venerdì scorso; nella giornata di ieri Marotta ha continuato a testare il terreno per capire a fondo la fattibilità dell’operazione.

Inter-Atalanta: asse nerazzurro

L’asse Milano-Bergamo prosegue su più fronti e l’Inter sbircia in casa Dea anche per dare nuova luce al reparto arretrato. In attesa dell’arrivo di Bisseck e dopo l’operazione Azpilicueta saltata, il nome in pole position per la difesa è quello di Merih Demiral.

Il turco classe ’98, ex Juventus, quasi sicuramente lascerà l’Atalanta nonostante il contratto è ancora in vigore (in scadenza nel 2026). La volontà è proprio quella di approdare all’Inter; squadra con cui i contatti vanno avanti da gennaio. La formula resta ancora un enigma, la società di Percassi non accetta il prestito secco ma la comunicazione resta costante e i bergamaschi lasciano spiragli aperti anche per le offerte estere.