Wimbledon, la Camila Giorgi d’Inghilterra conquista i tabloid

In Gran Bretagna c’è una tennista che sta diventando sempre più una star, paragonabile alla nostra Camila Giorgi: ecco Katie Boulter

La 26enne tennista inglese è ormai al centro dell’attenzione, rubando la scena sui tabloid e diventando così la nuova femme fatale dello sport mondiale. È sempre più protagonista, anche ottenendo qualche risultato di prestigio.

Il tennis femminile da qualche anno ha ritrovato la sua vena glamour, in qualche caso da abbinare a grandi risultati sportivi, altre volte invece a prendere il sopravvento. In Italia abbiamo Camila Giorgi che è particolarmente seguita anche al di fuori del campo. Non mancando poi di utilizzare i suoi canali social per farsi qualche selfie, con annesso gradimento del pubblico maschile.

In Gran Bretagna, invece, gli appassionati ripongono le speranze su Katie Boulter: vincere Wimbledon sul versante femminile con un’atleta di casa vorrebbe dire molto. Non è un caso come si siano concentrate le attenzioni dei media inglesi proprio su di lei e anche sul suo privato.

Boultier, la nuova regina del tennis

La bionda 26enne è pronta per misurarsi con la sfida di Wimbledon, è una delle tenniste maggiormente abili a rovesciare con ottimi risultati e a mantenere sempre la lucidità nel corso degli incontri più spigolosi. Nonché, affascina anche per la sua bellezza e nel tennis spesso questo diventa un fattore aggiuntivo abbastanza gradevole: in campo sprizza fascino, non è facile resistere alla sua tenacia.

Emerge sempre più nel gradimento e anche sul versante extra tennistico. Ha 163 mila fan su Instagram ma è un numero che andrà in costante aumento proprio in questi giorni, quando tutti gli appassionati la vedranno in campo. La vetrina di Wimbledon non è l’unica per lei, già testimonial di parecchi brand sportivi e non, riuscendo così a costruirsi una carriera parallela nel mondo della moda, che non la distrae però dal suo obiettivo primario.

Katie Boulter è glamour ma allo stesso tempo concentratissima sul terreno di gioco, e non potrebbe essere altrimenti: il suo fidanzato è il tennista Alex De Minaur, il rapporto è molto solido con l’australiano e i consigli in campo sono tanti. Ora, non resta che puntare direttamente alla vittoria e conquistare sempre più fan. Anche in Italia stanno crescendo rapidamente gli ammiratori della tennista inglese, un profilo che piace dal punto di vista estetico ma anche, e soprattutto, per la ferocia che mette in campo in ogni incontro.