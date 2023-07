La Juve prepara l’assalto per Milinkovic-Savic

Torna il tormentone estivo Milinkovic-Savic. Il Sergente vuole la Juve e il desiderio espresso trova terra fertile anche in quel di Torino. Un flirt tra le parti che va avanti da diverse estati ma mai davvero concretizzato. I rumors di mercato degli ultimi anni hanno accostato il centrocampista della Lazio a diversi club, ma la maglia biancoceleste è stata saldamente preservata. Adesso, la situazione cambia e la Juventus è pronta per l’assalto.

L’interesse della Juve per Milinkovic e la richiesta di Lotito

In questa finestra di mercato gli equilibri in casa bianconera vengono smossi e il serbo torna puntualmente a fare breccia nel cuore di Max Allegri. La differenza rispetto al passato è che il centrocampista adesso è pronto a chiudere le valigie e salutare la capitale. Nelle otto stagioni in forza alla Lazio sono state 69 le reti a referto e ben 58 gli assist che portano la sua firma.

Il contratto con i biancocelesti è in scadenza nel 2024, i margini per il rinnovo sono pressoché nulli, mentre la permanenza non è del tutto da escludere con una possibile uscita a parametro zero il prossimo giugno. Lotito tiene le redini, chiede almeno 40 milioni di euro per privarsi della colonna portante della mediana di Sarri. La Juve, forte anche dell’accordo di massima raggiunto in inverno con l’agente del giocatore, è decisa a non mollare la presa. L’arrivo di Milinkovic-Savic alla Continassa non dipenderebbe dal rinnovo di Rabiot e potrebbe tirare in ballo anche i cartellini di Rovella e Pellegrini.

Insomma la Vecchia Signora è pronta a fare all-in per regalare ad Allegri un innesto di qualità e fisicità che possa fare la differenza nella nuova creatura targata Giuntoli.