Milan, fiducia per l’arrivo di Reijnders dall’AZ

È un Milan molto attivo quello che in questi giorni sta provando a dare a Stefano Pioli una rosa più completa possibile in vista del ritiro estivo. Dopo aver portato a casa Ruben Loftus-Cheek, la dirigenza del Milan sta facendo passi avanti per portare a Milanello anche Tijjani Reijnders. 25 anni, mezzala dell’AZ Alkmaar. Reijnders sarebbe il secondo di tre colpi a centrocampo che sostituirebbero Tonali ceduto e Bennacer infortunato.

MILAN, REIJNDERS VICINO

Il centrocampista olandese è l’obiettivo più vicino tra quelli valutati. I rossoneri, secondo quanto riportato da diversi giorni a Speciale Calciomercato su Sportitalia, non sono mai stati interessati a Frattesi (ormai destinato all’Inter). Il centrocampista comunque è prossimo a salutare Sassuolo direzione Milano nerazzurra. I rossoneri, in ottica 4-3-3, vuole ben tre rinforzi in mediana e ha sempre valutato altri profili. Uno di questi è proprio Reijnders che, insieme a Musah, rappresenta il profilo perfetto per completare il centrocampo del Milan.

18-20 milioni la valutazione sia dell’olandese dell’AZ, che dello statunitense del Valencia. Il Milan fa sul serio soprattutto per il “tulipano” dell’AZ Alkmaar al punto da essersi avvicinato assai alla valutazione del club olandese. C’è fiducia nella chiusura dell’affare, mentre Moncada e Furlani iniziano seriamente a lavorare ad altre possibilità per il centrocampo come Samardzic dell’Udinese. Il tedesco piace, ma prima ci sono da fare delle uscite secondo quanto detto Alfredo Pedullà durante Speciale Calciomercato nella serata di ieri.

PERCHÉ TANTI CENTROCAMPISTI?

Stefano Pioli, come già accennato in relazione allo standby per l’accordo con Kamada, è convinto di poter passare al 4-3-3. La cessione di Tonali, in questo senso, ha certamente lasciato un vuoto di qualità, ma ha anche facilitato il cambio dal punto di vista economico e tattico. Il centrocampista, ora al Newcastle, era più adatto ad una mediana a due. Ma soprattutto ha portato tanti soldi nella casse rossonere permettendo alla dirigenza del Diavolo di rimediare alla sua partenza, all’infortunio di Bennacer e ad allungare eventualmente la panchina.