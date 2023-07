Paola Egonu, ecco la notizia che tutti i tifosi aspettavano

Paola Egonu dà vita alla notizia che tutti stavano aspettando: i tifosi ora possono gioire perché finalmente la pallavolista è tornata

La pallavolista italiana, Paola Egonu, protagonista anche dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con la sua storia, ha fatto felici i suoi tifosi con una decisione in particolare. Molto spesso l’atleta ha lamentato la forte presenza di razzismo in Italia. E di rimando nello sport italiano. Ma adesso può attuare, ancora una volta, una scelta di coraggio.

Paola Egonu è sempre stata una protagonista dello sport femminile italiano, essendo una vera e propria fuoriclasse della pallavolo. La sua differenza l’ha fatta in ogni competizione e, quando c’è stata lei, la squadra in cui ha giocato ha di volta in volta potuto contare su un perno fondamentale. La sua potenza fisica e la sua tecnica l’hanno resa un’arma in più in un gruppo.

E così è stato, per lungo tempo, anche nella Nazionale Italiana in cui l’opposto ha fatto spesso la differenza. Ma da cui poi ha deciso di andar via a causa della presenza del problema razziale. Le sue dichiarazioni, in occasione dell’ultimo Mondiale disputato, non avevano lasciato alcun dubbio. Ma adesso l’atleta può tornare sui suoi passi e rivedere la decisione presa.

Paola Egonu convocata di nuovo in Nazionale: i tifosi della pallavolo gioiscono per il suo ritorno

Gli appassionati di pallavolo e i tifosi della Nazionale Italiana sanno che un’atleta come Paola Egonu non può non fare la differenza. E hanno perciò vissuto male la sua decisione, arrivata nell’ultimo Mondiale, di lasciare quella stessa nazionale. Dopo che nella finale per 3° e 4° posto si è avvicinata al presidente federale Manfredi, dicendo: “Basta! Basta! Non puoi capire, non puoi capirmi. Mi hanno chiesto se fossi italiana. Questa è la mia ultima partita in nazionale“, come mostrato da un video.

Decisione in seguito confermata anche ai microfoni della Rai: “Sono molto stanca adesso, potrei prendermi una pausa dalla nazionale”.

E così ha fatto, si è presa una pausa. Durata anche troppo per i tifosi, che adesso si preparano a raccoglierla a braccia aperte. Perché il suo nome compare nella lista delle convocate della nazionale per il collegiale che si terrà a Roma dal 7 al 9 luglio. Di fatto, quindi, l’atleta sarà assente solo alle Volley Nations League. Poi tornerà per essere di nuovo protagonista, sostenuta dal pubblico che sa quanto la sua assenza abbia pesato.