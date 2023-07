Torna per restare: decisione a sorpresa in casa Inter

Dopo vari prestiti, il giocatore nerazzurro vuole convincere Inzaghi e restare all’Inter. La sua permanenza, però, può avvenire ad una sola condizione

Dopo l’acquisto a parametro zero di Marcus Thuram e gli addi di D’Ambrosio e Gagliardini, l’Inter sta lavorando molto su ulteriori colpi, cessioni ed eventuali permanenze.

La dirigenza nerazzurra, nelle prossime ore, dovrà capire effettivamente chi potrebbe restare a Milano dopo aver maturato esperienza nella scorsa stagione, avendo magari giocato in prestito altrove. Uno dei calciatori che si è candidato per giocarsi una maglia in nerazzurro è Valentino Lazaro, in rientro dall’avventura al Torino.

L’austriaco fu acquistato dall’Inter nell’estate del 2019 per una cifra vicina ai 22 milioni di euro più eventuali bonus. Il calciatore, nonostante all’epoca si pensava fosse un crack, non ha mai convinto.

L’esterno ex Hertha ha debuttato con la maglia nerazzurra il 17 settembre 2019, durante il pareggio in UEFA Champions League contro lo Slavia Praga, sostituendo Candreva nel secondo tempo. Il 20 ottobre 2019 fa il suo esordio in Serie A nella vittoria al Mapei Stadium contro il Sassuolo per 3-4 mentre il 2 novembre gioca la sua prima gara da titolare con la maglia nerazzurra nella vittoria al Dall’Ara, contro il Bologna per due reti ad una.

L’avventura di Lazaro all’Inter dura molto poco: nel gennaio 2020 viene ceduto in prestito al Newcastle. In Inghilterra totalizza due gol in 15 partite giocate. All’inizio della stagione successiva, il laterale passa in prestito al Borussia M’Gladbach. Qui totalizza 28 presenze e due reti tra Bundesliga, Coppa di Germania e Champions League. Continuano i prestiti per Lazaro: prima Benfica, nella stagione 2021/22 ed infine il suo ritorno in Italia, al Torino, nella stagione appena conclusa. Con i granata ha totalizzato 17 presenze tra Serie A e Coppa Italia.

Lazaro vuole convincere Inzaghi: la permanenza all’Inter è possibile ma ad una condizione

Con l’addio ufficiale di Bellanova e quello quasi certo di Robin Gosens, Valentino Lazaro, dopo quattro prestiti di fila, finalmente potrebbe restare all’Inter.

La volontà del calciatore è quella di convincere Simone Inzaghi nel ritiro precampionato in modo tale da poter avere una chance di rimanere in nerazzurro almeno fino alla scadenza del contratto, fissata per giugno 2024.

Il calciatore austriaco, infatti, per essere ceduto in prestito, dovrebbe prima rinnovare il suo contratto. Operazione, al momento, che non è nelle volontà della dirigenza nerazzurra.

Il laterale ventisettenne sarebbe pronto, dunque, a giocarsi le sue carte a Milano, sponda Inter, ma prima dovrà convincere Simone Inzaghi ed il suo staff durante la preparazione estiva.