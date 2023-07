MotoGP, ora è ufficiale: ci sarà anche lui, correrà con i big

È arrivato l’atteso annuncio sulla presenza di un giovane pilota sulla griglia della MotoGP 2024: fugato ogni dubbio, si attendono nuovi dettagli.

Il mercato piloti della MotoGP entra in un periodo molto importante. Dopo il gran premio ad Assen c’è una lunga pausa estiva e i team prenderanno delle decisioni. Le gare ripartiranno ad agosto, a Silverstone, dove potrebbero già esserci stati degli annunci ufficiali.

Una delle situazioni interessanti di queste settimane riguardava Pedro Acosta, uno degli astri nascenti del Motomondiale. Dopo il debutto shock in Moto3 con il titolo vinto da rookie nel 2021, lo scorso anno è passato in Moto2 e adesso è in lotta per il titolo con l’italiano Tony Arbolino. È sotto contratto con KTM, che lo ha supportato al massimo in questi anni di carriera e che vede in lui un top rider per il futuro.

Il giovane spagnolo ha dichiarato più volte di voler fare il salto in MotoGP nel 2024. Ha detto chiaramente che restare in Moto2 non è qualcosa che desidera. Ed entro il 30 giugno c’era un’opzione da esercitare proprio per la sua promozione nella top class del Motomondiale.

Pedro Acosta in MotoGP nel 2024? Arriva un annuncio da KTM

KTM nel team ufficiale MotoGP ha già sotto contratto la coppia Binder-Miller per il 2024. L’unico posto disponibile per Acosta sarebbe quello del team GASGAS Tech3, dove c’è Augusto Fernandez con un accordo in scadenza. Inoltre, bisogna monitorare la situazione di Pol Espargarò, che ha un contratto per il 2024 ma le cui condizioni fisiche andranno verificate dopo il lungo stop dovuto al terribile botto a Portimao.

Intanto dalla casa di Mattighofen fanno sapere che l’opzione per la promozione di Acosta è stata esercitata. Lo ha detto ufficialmente Francesco Guidotti, team manager KTM MotoGP, ai microfoni di GPOne.com: “Pedro rimarrà un pilota KTM, abbiamo fatto valere l’opzione. Sarà in MotoGP, però per quale squadra correrà sarà una sorpresa“.

Guidotti ha confermato quanto era già trapelato informalmente. Il pilota di Mazarron sarà sulla griglia della classe regina del Motomondiale nel 2024. Il manager toscano non ha detto per quale team correrà, ma è importante sapere che il salto di categoria ci sarà.

Acosta proverà ad ad arrivare in MotoGP da campione del mondo Moto2, questo è il suo obiettivo. Dopo aver vinto il titolo in Moto3, vuole prendersi anche quello della classe intermedia. Al momento in classifica è secondo, con 8 punti di distanza dal leader Arbolino.