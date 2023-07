Tennis, compleanno incandescente: in bikini fa impazzire Instagram

La neo 24enne Susanna Giovanardi spopola sui social sfoggiando un bikini che manda in tilt il suo account Instagram: sempre più travolgente

Numero uno. Forse basterebbe darle questo appellativo anzichè affannarsi alla ricerca di sinonimi della parola ‘straordinaria‘, ‘avvenente‘, ‘sexy‘, ‘travolgente‘. La popolarità della tennista romana, ex campionessa italiana all’età di 12 anni, poi successivamente addirittura laureatasi in Scienze Motorie, è in costante ascesa. E non potrebbe essere altrimenti. I già notevoli 87mila followers su Instagram non rendono nemmeno lontanamente l’idea di che grado di successo riscontri sui social l’atleta romana. Vedere per credere.

Approfittando di una pausa dall’attività agonistica che per la verità si sta facendo interminabile – al punto tale che da molti viene ormai definita un’ex tennista – Susanna sta girovagando l’Italia portando in giro la sua sconfinata bellezza. Senza tregua, passando da una località all’altra- da Roma a Capri, passando per Formentera e finendo per farsi fotografare al Lago di Trevignano – la stupenda Susanna sta facendo parlare di sè come non mai.

Inevitabile, direbbe qualcuno. Che posi in abito elegante, o che sfoggi un bikini che evidenzia le sue straordinarie forme, o che adotti uno stile sbarazzino, ma sempre sensuale, la romana fa il pieno di like. Sempre.

Tanti Auguri Susanna! Il bikini è da urlo

Eccola, Susanna, in posa in mezzo agli scogli a fare la parte della sirena ammaliante. L’istantanea, scattata e pubblicata il 3 luglio, è stata accompagnata da una didascalia in cui la stessa avvenente tennista ha rivelato come quello fosse il giorno del suo compleanno. Il 24esimo. Riuscite ad immaginare, se parliamo di godere della bellezza dell’atleta, quanti anni ancora ha davanti Susanna per agitare i sonni di tutti gli italiani, sportivi e non?

L’attività social della nuova star dei social media, la cui popolarità è in costante aumento, è tale che alcuni utenti possono ormai descrivere le sue forme senza bisogno di guardare gli scatti. Cosa che peraltro è abbastanza inutile negarsi, considerando che nessuno pare stancarsi del suo fascino. Ancora si parla, tanto per citare un curioso episodio, di come Susanna sia stata quasi scambiata per un’attrice del film ‘Mission Impossible 7’ quando passeggiò per il red carpet allestito a Piazza di Spagna in occasione del lancio della ‘prima’ del film.

Con l’estate appena entrata nel vivo, i fans della capitolina hanno davanti a loro tanti shooting al mare, in piscina, in barca o dove sia. Basta che Susanna si mostri per quella che è, senza troppi artifizi di cui peraltro mai ha fatto uso. È talmente bella che basta la presenza.