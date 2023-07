Flavia Pennetta, outfit da Wimbledon: Instagram ai suoi piedi

E’ sempre lei la regina del tennis italiano. A otto anni di distanza dal suo ritiro Flavia Pennetta continua ad essere amata e soprattutto molto ammirata

Di le gli appassionati di tennis e i tifosi in particolare conservano l’immagine con annesso ricordo indelebile della sua grande vittoria agli Open degli Stati Uniti nel settembre del 2015, nella memorabile finale tutta italiana contro la sua amica e rivale Roberta Vinci.

E’ lei, Flavia Pennetta, la giocatrice più amata di tutti i tempi, la capofila di quell’ondata rosa del nostro tennis che ha mietuto successi nei primi anni duemila. La quarantunenne ex atleta brindisina, che ha appeso la racchetta al chiodo otto anni fa, ha poi fatto il suo ingresso sulle copertine delle più popolari riviste di cronaca rosa e di gossip.

La causa è stata la sua relazione, poi sfociata nel matrimonio, con il tennista italiano Fabio Fognini con il quale ha dato vita a una delle coppie più amate dello showbiz sportivo italiano. E’ stato ed è tutt’ora un amore travolgente quello tra Flavia e Fabio dal quale sono nati tre figli: Federico, Farah e Flaminia. Ma il suo amore per il tennis non è mai scemato.

Flavia Pennetta è stata infatti scelta come inviata ai grandi eventi tennistici per conto dei broadcaster televisivi più importanti, come Eurosport e Sky Sport. Ma tutti gli appassionati della racchetta la ricordano come una grande campionessa che ha ottenuto risultati mai raggiunti se non ai tempi di Adriano Panatta.

Flavia Pennetta, lo scatto manda in visibilio tutti i suoi fan: social in delirio

Da quando ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica, la popolarità della Pennetta non è andata scemando come molti potevano pensare. Grazie a una presenza sempre più costante sui social la campionessa brindisina ha continuato a godere di un seguito significativo tra i tifosi.

Nel corso del tempo il suo profilo Instagram ha visto crescere il numero dei fan e dei followers che oggi sono quasi duecentomila, che si esaltano di fronte ai suoi scatti quasi quotidiani. Uno degli ultimi ha mandato in visibilio migliaia di tifosi, attratti dalla sua bellezza discreta ed elegante. In una foto pubblicata poche ore fa Flavia Pennetta appare vestita in completo bianco, pantaloncino corto bianco e maglietta corta. Un’immagine che ha fatto il pieno di like e di commenti entusiasti.