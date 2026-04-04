Maripan, accuse dal Cile: cosa è successo

Nuove indiscrezioni dal Cile sul caso Guillermo Maripán del Torino: accuse della influencer Carmen Castillo, smentita ogni ammissione. L’indagine resta aperta in attesa della decisione del tribunale.

Arrivano nuove indiscrezioni dal Cile sulla delicata vicenda che coinvolge Guillermo Maripán, difensore del Torino.

Il calciatore granata è finito al centro delle cronache dopo la denuncia presentata dalla sua ex fidanzata, l’influencer Carmen Castillo, che lo accusa della presunta diffusione di video e materiale intimo senza consenso, un reato comunemente definito come revenge porn.

La vicenda che coinvolge Maripan

La vicenda ha rapidamente superato i confini sportivi, diventando un caso mediatico internazionale. Nelle ultime ore, alcuni media cileni avevano diffuso una notizia destinata a scuotere ulteriormente l’opinione pubblica: secondo tali indiscrezioni, il difensore avrebbe ammesso le proprie responsabilità. Una rivelazione che, se confermata, avrebbe rappresentato una svolta clamorosa nella battaglia legale e mediatica che circonda il giocatore.

La risposta del calciatore

La reazione non si è fatta attendere. Maripán e il suo entourage hanno respinto con decisione queste ricostruzioni, smentendo categoricamente qualsiasi ammissione di colpevolezza. La linea difensiva è chiara: allo stato attuale non esiste alcuna decisione giudiziaria e l’intero procedimento è ancora in corso. Secondo la versione del calciatore, le notizie circolate nelle ultime ore sarebbero dunque prive di fondamento e frutto di interpretazioni non confermate.

Attese novità dal Cile

Il caso resta quindi in una fase di stallo, sospeso tra accuse pesanti, smentite ufficiali e una forte attenzione mediatica sia in Sud America sia in Italia. Nel frattempo, la posizione del difensore continua a essere osservata con grande attenzione anche in ambito sportivo, dove inevitabilmente vicende di questo tipo hanno ripercussioni sull’immagine e sulla carriera degli atleti coinvolti.

Sarà ora la magistratura a stabilire la verità dei fatti e a chiarire eventuali responsabilità. Fino a quel momento, il procedimento rimane aperto e ogni sviluppo continuerà a essere seguito con grande attenzione. In attesa di una sentenza definitiva, la vicenda resta una delle più discusse degli ultimi mesi, simbolo di quanto le questioni legali e mediatiche possano intrecciarsi con il mondo dello sport.