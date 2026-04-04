Masters 1000 Montecarlo, Arnaldi rimonta Kopriva

Rimonta e sollievo per Matteo Arnaldi: battuto Vít Kopřiva in tre set, ora sfida Alexandre Müller per confermare i segnali di ripresa.

Nel mezzo di una giornata complicata, l’unica luce azzurra arriva dalla rimonta di Matteo Arnaldi. Il tennista ligure si salva “in corner” contro Vít Kopřiva, ribaltando una partita iniziata nel peggiore dei modi e chiusa con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-3. Un successo che vale molto più di un semplice passaggio del turno: è una vittoria per il morale, la prima dopo mesi difficili segnati da problemi fisici comparsi all’inizio di gennaio.

Il match

Il match è stato diviso in due parti nette. Nel primo set Arnaldi ha faticato a trovare ritmo e profondità, subendo la solidità da fondo campo del ceco, che ha imposto il proprio gioco con autorità. Il 2-6 iniziale sembrava confermare le difficoltà recenti dell’azzurro, ancora alla ricerca della migliore condizione. Dal secondo set, però, la partita cambia completamente volto.

Arnaldi alza l’intensità, aumenta la velocità di palla e soprattutto ritrova fiducia. Il break in avvio di secondo parziale cambia l’inerzia del match: il sanremese comincia a comandare gli scambi e Kopřiva perde progressivamente sicurezza. Il 6-2 che riporta l’incontro in equilibrio è il segnale che la rimonta è possibile.

Nel terzo set emerge la maturità dell’azzurro. Arnaldi gestisce i momenti delicati con lucidità, sfrutta le occasioni in risposta e chiude 6-3 completando una rimonta preziosa. Più che il risultato, conta il modo in cui è arrivato: reagendo alle difficoltà e ritrovando continuità dopo mesi complicati.

Il percorso di Arnaldi

Il prossimo ostacolo sarà il francese Alexandre Müller, reduce dal successo in due set sul britannico Jan Choinski con il punteggio di 7-6(1), 6-3. Un avversario in fiducia, capace di giocare un tennis solido e aggressivo.

Per Arnaldi sarà un test importante: non solo per continuare il cammino nel torneo, ma per confermare i segnali di crescita fisica e mentale mostrati nella rimonta. Dopo mesi di stop and go, la sensazione è che questa vittoria possa rappresentare un nuovo punto di partenza. Il momento della verità, ora, è appena iniziato.