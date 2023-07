Berrettini-Sonego, il gesto commuove i tifosi: cos’è successo a Wimbledon

Oltre ai risultati in quel di Wimbledon assistiamo ad eventi che ci fanno riapprocciare al concetto di sport.

In questi giorni sta andando in scena il torneo di Wimbledon, il terzo e tanto atteso torneo del Grande Slam del 2023. Si gioca sull’erba e tra i protagonisti più attesi ci sono anche gli italiani.

Uno di questi è senza dubbio l’atleta romano Matteo Berrettini. L’ex numero 6 al mondo ha vissuto in questo periodo un vero e proprio incubo, un mix tra risultati difficili e sempre più costanti problemi fisici. Berrettini è quasi due metri, una muscolatura molto delicata e un rapporto con gli infortuni che negli anni è peggiorato sempre di più. Il 2023, da questo punto di vista, è stato a dir poco tragico.

Oltre ai problemi in campo Matteo ha dovuto fare i conti con gli haters, con i social spesso critici a causa della sua relazione con la showgirl e modella Melissa Satta. Lei stessa, nel corso di un quasi commovente discorso ai microfoni delle Iene, ha lamentato un atteggiamento odioso degli haters, che hanno visto in Melissa una delle cause della crisi in campo di Matteo. Dopo il clamoroso tonfo a Stoccarda c’erano tutte le premesse per un autentico disastro, ma fortunatamente le cose non sono andate cosi.

Wimbledon, Berrettini-Sonego: tenero gesto a fine match

Un match durato tre giorni a causa della pioggia ed una sfida giocata punto su punto e con il servizio decisivo. Matteo Berrettini è tornato alla vittoria dopo mesi nel primo turno del torneo londinese, quel torneo che solo due anni fa lo vide protagonista fino alla finale (poi persa contro Novak Djokovic). Berrettini ha battuto Sonego in quattro set molto combattuti, oltre tre ore di gioco. Oltre il risultato i tifosi sono riusciti a sorridere per quello che è accaduto a fine match. I due tennisti, distrutti dopo una strenua battaglia, hanno sorriso e si sono abbracciati, con Lorenzo Sonego felice per l’amico.

L’ultima volta era finita con Matteo in lacrime, solo due settimane fa, per una prova umiliante. Ora Berrettini ha ritrovato il sorriso e anche Sonego, un pò come tanti tifosi, ha apprezzato il ritorno del campione. Berrettini proverà a far bene in questo Wimbledon e lo stesso Sonego, nelle dichiarazioni a fine match, ha sottolineato ai microfoni di Supertennis che Matteo aveva bisogno di questa vittoria e che in fondo era felice per l’amico. Un’amicizia che va oltre i risultati in campo, un grande e bello esempio di sport.