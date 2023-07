Bonucci dice addio: e la destinazione è clamorosa!

Leonardo Bonucci può dire addio alla Juventus: destinazione a sorpresa per il difensore bianconero. Ecco dove

In casa Juve è tempo di addi. Dopo alcuni acquisti arrivati negli ultimi giorni, come quello di Weah dal Lille e Milik dal Marsiglia, il club bianconero è pronto a salutare alcuni esuberi.

Tra i giocatori che non rientrano più nei piani di mister Allegri vi sono Arthur, in rientro dal prestito al Liverpool, Zakaria che ha passato la stagione al Chelsea e McKennie, dopo il suo mancato riscatto da parte del Leeds United.

Anche alcuni calciatori italiani non fanno più parte del progetto bianconero. Tra questi, oltre Filippo Ranocchia che è finito in orbita Torino, anche Leonardo Bonucci, difensore trentaseienne e capitano della Juventus.

Bonucci fu acquistato dalla Juventus il 1° luglio 2010, per una cifra pari a circa 15,5 milioni di euro, prelevato dal Bari. In dodici stagioni con la maglia bianconera (con nel mezzo una parentesi di un anno al Milan), il difensore classe 1987 ha totalizzato 35 gol in 502 gare tra tutte le competizioni giocate. Il difensore a Torino ha anche vinto tanti trofei: in particolare otto scudetti, cinque Supercoppe italiane e quattro Coppe Italia.

Anche con la maglia azzurra della Nazionale italiana di calcio si è reso da sempre protagonista: 121 presenze (quarto posto nella storia della nazionale per numero di apparizioni) ed otto reti, di cui una nella finale dell’Europeo vinto nel 2021 contro l’Inghilterra, ai calci di rigore.

Bonucci via dalla Juve: destinazione a sorpresa per il difensore

Secondo recenti rumors di mercato, il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci sarebbe pronto a cambiare squadra come evidenziato dal ‘Daily Mail’.

Bonucci, infatti, potrebbe rimanere in bianconero. In questo caso, però, bianconero non per il colore della maglia della Juve ma di quella del Newcastle, squadra che di recente ha chiesto informazioni per il difensore italiano. Clamorosamente, Leonardo Bonucci, potrebbe raggiungere Sandro Tonali che nei giorni scorsi si è trasferito ufficialmente in Inghilterra.

La Juventus, pur di cederlo per evitare di dover pagare ancora per un anno il suo pesante ingaggio, potrebbe lasciarlo partire a costo zero, con risoluzione anticipata del contratto.

Niente Arabia o MLS, dunque, per Bonucci che se dovesse lasciare la Juventus nei prossimi giorni, con ogni probabilità, lo farà per diventare un nuovo giocatore dei magpies.

Nelle prossime ore, probabilmente emergeranno ulteriori novità riguardanti il futuro di Bonucci: se il difensore dovesse accettare di giocare in Premier League, la Juventus potrebbe lasciarlo partire.