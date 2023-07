Boom: Marquez lascia la Honda

Un stagione da dimenticare in fretta per la Honda e per Marc Marquez. Il trentenne pilota spagnolo non è soddisfatto della sua moto

Il mondiale di MotoGP è entrato nel periodo che coincide con la sua lunga pausa estiva. Dopo il gran Premio d’Olanda che si è corso l’ultima domenica di giugno, il Circus delle due ruote si ritroverà in pista domenica 6 agosto in occasione del Gran Premio di Silverstone in Gran Bretagna.

Al comando della classifica piloti c’è il campione in carica Francesco Bagnaia in sella a una Ducati che non è mai stata così competitiva nel corso della sua storia. Il team di Borgo Panigale in questo momento sta alla MotoGP come la Red Bull sta alla Formula 1.

C’è invece chi se la sta passando molto male in questa stagione e che nei pronostici della vigilia partiva tra i favoriti. Il mondiale di Marc Marquez è stato un fallimento su tutta la linea, tra incidenti vari che lo hanno costretto a saltare tre gare su otto e una moto, la Honda, che appare lontana anni luce dalle rivali.

Per la prima volta dopo undici anni di solido rapporto professionale, il trentenne fuoriclasse di Cervera ha la certezza di non poter competere per il titolo iridato, un fatto nuovo e in un certo senso traumatico. Proprio per questo motivo nelle ultime settimane si sono moltiplicate le indiscrezioni che vorrebbero Marquez sempre più lontano dal team giapponese in vista della prossima stagione.

Marquez dice addio alla Honda? Nulla si può escludere

Secondo rumors sempre più insistenti il pilota spagnolo otto volte campione del mondo sarebbe in trattativa con KTM, la scuderia austriaca che sogna di raggiungere quanto prima il livello della Ducati per contenderle la conquista del titolo mondiale. Si tratta per ora di voci che nessuno però ha pensato bene di smentire. Di certo si sa che il rapporto tra Marquez e la Honda è ridotto davvero ai minimi termini.

Il futuro è legato alla competitività o meno della moto che la casa giapponese riuscirà a realizzare. Marquez non muore dalla voglia di cambiare aria, ma vuole tornare a vincere o quanto meno a competere per farlo. Saranno decisive le prossime settimane quando il team giapponese getterà le basi per la prossima stagione: in quel momento si avrà maggiore chiarezza sul futuro di Marquez e dello stesso team giapponese.