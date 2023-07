Federica Masolin è da applausi: un ‘collage’ piccante

Federica Masolin è sempre più la regina di Sky e lo ha dimostrato con le ultime foto che lasciano a bocca aperta i tanti fan

La giornalista sportiva è davvero a suo agio in quel di Sky, con la sua professionalità che è riconosciuta in ogni ambito. Dopo l’ultimo Gran Premio in Austria, c’è spazio anche per aprire il cassetto dei ricordi.

Il mondo dello sport motoristico italiano ha da anni una protagonista assoluta, un’eccellenza che migliora sempre più. Federica Masolin è professionalmente sempre più amata all’interno del panorama di Sky Sport, a lei è affidato il commento pre e post gara del campionato di Formula 1, nonché programmi di approfondimento calcistico.

La sua classe e il suo garbo entrano nel cuore degli italiani, quasi come se fosse la ragazza della porta accanto. Ed è proprio questo a renderla sempre più speciale per i fan, perché non eccede e soprattutto sa essere ammaliante con grande spontaneità. Come nell’ultimo caso, con un collage che ha entusiasmato i tanti followers.

Masolin e il collage che ammalia

L’occasione più propensa per fare il punto dell’occasione è stata la ricorrenza dei 20 anni di Sky, l’emittente a pagamento in Italia ha segnato due decenni, portando anche un modo di fare giornalismo sportivo. Sono tanti i volti noti emersi, nonché gli scoop regalati agli utenti nel corso di questi anni e anche Federica Masolin ha fatto decisamente la sua parte. Così, il collage celebrativo è diventato virale, proprio perché c’è un pezzo di storia fatto insieme con passione e determinazione.

Federica Masolin lavora con l’emittente dal 2007, sono ben sedici anni che è impegnata dagli studi di Milano e poi in giro per tutto il mondo a seguire le avventure della Formula 1. Un percorso netto, che l’ha resa unica e speciale nel cuore dei fan, e sicuramente anche nella prossima stagione calcistica sarà protagonista con altri format per entrare nel vivo del dibattito.

Tanti ovviamente i complimenti ricevuti, non mancano i like famosi e di chi ruota intorno alla Formula 1, come Matteo Bobbi recentemente “fermato” proprio dall’emittente. Il gradimento per questo collage è arrivato da tante sue colleghe, a dimostrazione anche di come la Masolin pubblica da quella privata sia un tutt’uno, ovvero una persona che grazie al suo stile e al suo modo di fare riesce a unire e non a dividere. Una risorsa dello sport italiano che si fa riconoscere per competenza e qualità.