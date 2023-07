Cambia idea e accetta l’Inter: colpo scudetto per Inzaghi

In casa Inter il mercato può ancora riservare diverse ghiotte opportunità: per il colpo scudetto la strada è spianata

L’estate dell’Inter è stata preceduta da un’annata assolutamente positiva. Portate a casa Supercoppa italiana e Coppa Italia, rimane l’amaro in bocca per il mancato successo nell’ultima finale di Champions League.

Probabilmente ancora proibitivo il confronto col Manchester City di Guardiola: ma la sensazione, dalla Pinetina, è che manchi davvero poco per poter competere alla pari con le superpotenze in ambito europeo. Da qui, l’intenzione – seguita già da un pò dai fatti – di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Al di là della conferma di Acerbi, arriverà un grande centrale in grado di non far rimpiangere Milan Skriniar. In attacco, poi, è arrivato un certo Marcus Thuram: uno dei bomber più prolifici della Bundesliga che, a parametro zero, sostituirà Edin Dzeko.

Al di là di ciò che accadrà con la cessione di Onana, direttamente legata all’acquisto a titolo definitivo di Lukaku dal Chelsea, il fulcro di ogni discorso passerà inevitabilmente dalla mediana. È arrivato Davide Frattesi, tra i giovani centrocampisti più ambiti e ricercati in Serie A. Ma Marotta sembra intenzionato ad andare ben oltre.

È arrivato in quel di Barcellona pur non essendo la primissima scelta di Xavi: ma i catalani, stando a quanto riferisce il quotidiano spagnolo ‘Don Balon’, hanno dovuto fare di necessità virtù e ‘accontentarsi’ di lui un anno fa a parametro zero. Adesso, però, quello che è stato il primo anno di Franck Kessie in Catalogna potrebbe essere anche l’ultimo.

Inter-Kessie, svolta per la firma: la situazione

Le prestazioni del centrocampista africano hanno disatteso le aspettative, portando Joan Laporta ad un’amara quanto inevitabile valutazione: Kessie, anche in ottica plusvalenza, è destinato alla cessione. Già lo scorso gennaio l’Inter è stata molto vicina a prendersi l’ex rossonero, in uno scambio poi sfumato all’ultimo minuto con Marcelo Brozovic.

E con l’ex regista della Dinamo Zagabria approdato in Arabia Saudita, adesso, le porte della Pinetina per Kessie si aprirebbero con un acquisto diretto. La ‘Beneamata’ è convinta che il centrocampista 26enne sia la pedina ideale da consegnare a Inzaghi, proprio in sostituzione di ‘Epic Brozo’. Il sito iberico sostiene poi come l’Inter potrebbe finalmente abbracciare l’ivoriano grazie ad una proposta da 20 milioni di euro che Laporta di certo accetterebbe.

Il Barcellona, così, non avrebbe problemi ad accogliere Gundogan ed Inigo Martinez. In quello che dovrebbe essere stato il primo e unico anno con la casacca blaugrana sulle spalle, Kessie ha accumulato 43 presenze con 3 reti e 3 assist vincenti all’attivo.