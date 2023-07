Georgina è divina: foto da urlo sullo yacht

Continuano le vacanze di lusso anche per Georgina Rodriguez, la compagna di Cristiano Ronaldo si mostra in formissima per i fan

L’anima gemella di CR7 non ha preoccupazioni, d’altronde la stupenda vita al fianco di Cristiano Ronaldo fa gola ed invidia a molte. In questo caso, è direttamente la vacanza in yatch a essere protagonista per i tanti fan sparsi per il mondo.

Resta sempre al centro dell’attenzione già solo comparendo, ed è questo tutto sommato un grande merito. Georgina Rodriguez è la consorte più invidiata nel mondo del calcio, stando accanto a Cristiano Ronaldo può godere di una sterminata fortuna. Un bacino economico ormai difficilmente quantificabile con numeri che crescono sempre più.

Una vita da sogno per lei, che proprio d’estate infiamma letteralmente i suoi fan con foto dove mostra la sua esplosività. Tanti gli estimatori in giro per il mondo, per i quali gli ultimi scatti sono diventati virali e fanno discutere.

Rodriguez, una vacanza che diventa hot

La modella argentina è diventata così il desiderio proibito di tanti uomini, che possono solo ammirarla con lo smartphone in mano. In attesa di tornare in Arabia Saudita e affiancare così Cristiano Ronaldo, si gode il sole e le vacanze interminabili in mezzo al mare, dove mostrarsi sempre con grande sensualità. Già nei giorni scorsi sono state cliccatissime le sue foto in tanga, ora invece è un altro tipo di abito a infiammare. Georgina Rodriguez in giallo turba i fan, è una visione decisamente conturbante.

Un abito lungo che scopre però le gambe e risalta con grande facilità le curve abbondanti della compagna di CR7. In mezzo all’acqua e con altre barche sullo sfondo, la Rodriguez vuole essere regina del mare e ci riesce con grande facilità con foto del genere, dove mettere in risalto tutto il suo fisico. i fan apprezzano e commentano, d’altronde in ogni nazione ci sono ammiratori del calciatore portoghese e, di conseguenza, anche della sua compagna.

La Rodriguez continuerà il suo giro marittimo, cercando anche di infiammare il pubblico con nuove foto. Del resto, Georgina è un nome importante anche per i brand, in questo caso spesso si affiancano i suoi scatti all’uso di accessori e gioielli, ha un bacino di 50 milioni di fan solamente su Instagram ed è per questo già molto appetibile. Nulla però in confronto a CR7, assoluto dominatore delle scene anche sui social, arrivato a 595 milioni di followers.