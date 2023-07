Jannik Sinner, impresa memorabile: meglio di Pietrangeli e Panatta

Jannik Sinner è tornato ad alti livelli proprio a Wimbledon. Il ventiduenne altoatesino è approdato agli ottavi di finale con estrema facilità prima di strappare il pass per i quarti

Le precoci e inattese eliminazioni incassate agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros e il lieve infortunio muscolare rimediato al torneo di Halle in Germania avevano fatto scattare l’allarme in merito alle reali condizioni fisiche di Jannik Sinner. E a nulla erano bastate le ampie rassicurazioni fornite dal giovane tennista altoatesino in vista del torneo più atteso dell’anno.

Invece come per magia l’erba di Wimbledon ha restituito a tutti gli appassionati e ai tifosi italiani un atleta in grande spolvero che ha ritrovato d’incanto il suo tennis migliore e che ha approfittato alla grande, almeno finora, di un tabellone quanto mai favorevole. Sinner è infatti approdato in scioltezza agli ottavi di finale, con una qualificazione ai quarti ottenuta poi senza particolare fatica contro Galan.

Un risultato che non è passato inosservato: già il successo in quattro set ai danni del modesto ma combattivo francese Quentin Halys ha proiettato il campione di San Candido nel Gotha del tennis italiano di tutti i tempi. Una statistica molto precisa chiarisce come Sinner abbia centrato un traguardo di per sè storico: è infatti il primo tennista azzurro ad aver centrato per due volte almeno la qualificazione agli ottavi nei quattro tornei del Grande Slam.

Un traguardo che nessuno prima di Jannik era riuscito a tagliare, neanche i due più grandi campioni della storia azzurra come Nicola Pietrangeli e Adriano Panatta. Sinner è invece riuscito a centrare questo obiettivo nelle ultime quattro stagioni, nel periodo di tempo compreso tra il 2020 e la stagione corso.

Sinner, la sua grande impresa fa impazzire i tifosi: social in delirio

Questo il riepilogo generale: due ottavi agli Australian Open (2022, 2023), a Wimbledon (2022, 2023) e agli Open degli Stati Uniti (2021, 2022), tre invece al Roland Garros (2020, 2021, 2022). Un risultato senza dubbio parziale, ma che certifica la crescita significativa di questo talento sempre più in rampa di lancio.

Per scalare il vertice del Ranking Atp e compiere l’ultimo salto di qualità è necessario forse attendere che Sinner completi la sua crescita sia in termini di continuità e varietà di gioco che di prestanza e resistenza fisica. Il tennis ormai è diventato uno sport che prevede un enorme dispendio di risorse atletiche e psicologiche e il talento di San Candido è atteso da quest’ultimo decisivo step. Nel frattempo ha già ottenuto risultati che pochi altri atleti italiani di questo sport sono riusciti a conquistare. Il sogno Wimbledon peraltro continua.