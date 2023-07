Juventus, il primo colpo dell’era Giuntoli è azzurro!

Il primo affare di Giuntoli con la Juventus potrebbe arrivare proprio comprando un pilastro del Napoli campione d’Italia, scelta che farà discutere

Ai bianconeri servono uomini tenaci per riconquistare la gloria perduta, ed un elemento degli azzurri fa al caso della Juve. Una trattativa che potrebbe essere accelerata, consentendo ad Allegri di aver subito un nuovo big in rosa.

L’addio di Giuntoli al Napoli non è stato digerito da buona parte della tifoseria campana, che ha accusato addirittura l’ex direttore sportivo di ‘tradimento’. Nel mondo dello sport professionistico però le scelte sono fatte seguendo altri criteri, e l’attuale direttore bianconero sa bene come l’affetto verso la piazza rimarrà sempre.

Con il Napoli ha vinto lo scudetto e dai campani potrebbe ottenere nuovi rinforzi per la Juve. In particolare, c’è un big che sta cercando nuove motivazioni, e la piazza bianconera è l’ideale per ripartire daccapo in Serie A e diventare un leader a Torino.

Juve-Napoli, un big pronto a muoversi

Il calciomercato muove così le fila di un affare che potrebbe farsi interessante. Anche dal punto di vista tattico, la soluzione diventa utilissima per la squadra bianconera alla quale serve un calciatore con caratteristiche importanti in mezzo, che sappia lottare e allo stesso tempo rilanciare l’azione offensiva. Juve dritta su Zielinski: il polacco è in bilico al Napoli e potrebbe proprio raggiungere Giuntoli a Torino visto il contratto in scadenza 2024.

Il centrocampista polacco al Napoli è stato messo un po’ in ombra: a centrocampo è stato il titolare più sacrificabile nel corso dell’ultima stagione. E potrebbe essere così anche con Rudi Garcia, considerando anche come l’attuale tecnico francese punterebbe su nomi nuovi in mezzo, sacrificando così il numero 20. Una situazione che non piacerebbe ai tifosi: l’addio di un altro idolo verso la Juve sarebbe da evitare, ma d’altra parte la tentazione di essere nuovamente protagonista in Serie A è forte da poter tenere a freno.

L’affare non è semplicissimo, Zielinski arriverebbe solo qualora dovesse sfumare Milinkovic Savic, in quanto è sempre il serbo il preferito in casa bianconera. Il piano b dei bianconeri potrebbe consistere quindi nell’andare nettamente sul polacco, cercando una soluzione pratica con il Napoli, ovvero offrendo soldi più Rovella, il giovane regista italiano sembra ormai la pedina di scambio ideale in questa fase estiva del mercato.

Dal canto suo, Zielinski è legatissimo al Napoli, ma va considerato anche come il suo contratto scadrà nel giugno del 2024.