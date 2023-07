Milinkovic-Savic: la Juve attende le cessioni, dall’Arabia arriva l’offerta

Il futuro di Sergej Milinkovic Savic appare come un rebus da risolvere che si complica ulteriormente di giorno in giorno.

Il Sergente è pronto per chiudere le valigie e salutare la Lazio dopo 8 stagioni in biancoceleste, nonostante la scadenza del contratto sia prevista per il prossimo 30 giugno, ma la destinazione resta un’incognita. Se fino alla scorsa settimana in pole position per accaparrarsi il giocatore c’era la Juventus, adesso le sirene arabe rubano la scena.

La Juve temporeggia e arrivano le sirene arabe

Milinkovic vuole la Juve e soprattutto desidera allungare la sua permanenza in Italia. Eppure l’opportunità di volare in Arabia Saudita distoglie l’attenzione del serbo da Torino. La Vecchia Signora temporeggia in attesa di sbloccare il mercato in uscita con Zagabria, McKennie e Arturo già alla porta. Salutati loro il nuovo direttore sportivo bianconero, Cristiano Giuntoli, potrà dedicarsi al centrocampista. Nell’attesa la Lazio e l’agente del giocatore sondano altri terreni e nulla in questa calda sessione di mercato appare più fertile del fronte saudita.

L’offerta dall’Arabia per Milinkovic

Milinkovic Savic interessa in Arabia Saudita, e già nella serata di ieri è arrivata la prima offerta ( gli indizi portano all’Al-Hilal). Il primo affondo per il serbo arriva con un’offerta da 30 milioni, ma nella notte il patron dei biancocelesti Lotito ha rilanciato a 40 per il cartellino via email. La richiesta del presidente verosimilmente potrebbe essere accettata e a quel punto la decisione dipenderebbe essenzialmente dal volere del giocatore. L’ingaggio, nel caso di partenza per l’Arabia, dovrebbe essere superiore ai 15 milioni di euro a stagione.

Il “mai dire mai” di Kezman (agente del giocatore), lascia quindi uno spiraglio aperto per il cambio di continente. Milinkovic Savic è davanti a un bivio, attendere l’affondo bianconero o lasciarsi abbagliare dall’oro arabo?