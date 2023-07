Gigi Buffon al bivio: situazione ormai al limite

Gigi Buffon sta prendendo una decisione importante sul suo futuro, che lascerà molto stupore agli sportivi italiani che da anni seguono il portiere.

Campione del mondo nel 2006 con l’Italia, a pochi giorni di distanza dall’anniversario del titolo conquistato in Germania (9 luglio 2006) sta prendendo una nuova decisione per la sua carriera, inedita e che spiazza un po’ tutto l’ambiente.

La carriera di Gigi Buffon è qualcosa di imparagonabile, il portiere di Carrara è nel calcio di alto livello dal 1995, quando esordì in un Parma-Milan dove fu il migliore in campo. Erano decisamente altri tempi, il suo primo allenatore fu Nevio Scala, l’ultimo invece Fabio Pecchia con il quale giocò nella nazionale under 21.

Il portiere ha avuto una carriera incredibile, ha sfiorato un pallone d’oro e la Champions League con la Juventus, ed è stato amato da tante generazioni, compresi quei portieri che si sono ispirati a lui e sono ora in campo. Guardando alla prossima stagione, come rivela Il Giornale, Gigi Buffon sta prendendo una decisione importante e spiazzante.

Dove giocherà Buffon, tutto pronto

Nell’ultima stagione è stato al Parma in Serie B, mancando l’accesso alla massima serie dopo l’eliminazione per mano del Cagliari di Claudio Ranieri (altro suo ex mister) in semifinale dei playoff. Delusione troppo grande per lui, che sognava di ritornare in Serie A e battere anche il record delle presenze nella massima serie. In cadetteria, però, ha giocato 46 gare in due stagioni: poche per un campione come lui, martoriato da problemi fisici. Da qui, la decisione finale: Buffon in Arabia o si ritirerà.

Sembrano non esserci più mezze misure per il campione, atteso ora a una scelta finale di carriera. Ovvero, andare nel calcio arabo per guadagnare tanto e giocare senza troppi assilli e pensieri, considerando i suoi 45 anni ci sarebbe per lui anche poi un ruolo di rappresentanza.

Ma non è da escludere nemmeno il ritiro dal calcio: ha dato tanto ed è l’unico campione del mondo 2006 ancora in attività. Molti dei suoi colleghi allenano proprio in cadetteria.

Decisione che sarà presa a breve, il Parma ha Chichizola e in porta sembra essere già coperto più che sufficientemente. Buffon ha ancora un anno di contratto con i ducali ma potrebbe chiudere anticipatamente, i tifosi perderebbero una bandiera in campo. Buffon ha spesso stupito tutti sia in campo e sia per le sue scelte, ora si attende un altro colpo di scena, forse l’ultimo di una lunga serie.