Giulia De Lellis, il sole ti fa bella: il bikini svela (quasi) tutto

Giulia De Lellis resta la protagonista indiscussa sui social in Italia. L’estate è un volano per conquistare sempre più fan con foto virali e che infiammano

Delle influencer italiane è quella che sa massimizzare al meglio ogni scatto e ogni contenuto, in questo caso pubblicizzando una nota ditta di costumi da bagno. Fisico da urlo, sorriso meraviglioso ed una bellezza travolgente su Instagram per Giulia De Lellis, che non smette di incantare.

Il ruolo di influencer in Italia ha probabilmente in Giulia De Lellis una delle maestre indiscusse, capaci di poter infiammare il popolo del web in pochi attimi. Come in questo caso, bastano pochi scatti al mare per arrivare subito al top e in tendenza tra gli utenti.

Il mare e la voglia di vacanze sono un punto di forza per la De Lellis, che abbina l’utile al dilettevole, mostrandosi in piena forma. Un’estate itinerante per lei, che sta diventando sempre più un volto da copertina e con apprezzamenti sempre più numerosi da parte del pubblico.

Giulia De Lellis al mare, show assicurato

Il volto noto dello spettacolo italiano è protagonista per le foto ma anche per il gossip, non è un caso come le presunte frecciate ad Andrea Damante siano diventati un argomento da commentare sotto l’ombrellone per i fan del genere. La De Lellis guarda avanti e sa che tutto può essere utile per fare parlare di lei, e accrescere l’interesse anche intorno alle sue attività: in questo caso, la De Lellis in costume è al top per gli utenti.

Commenti a cascata per gli ultimi scatti dell’influencer, che ha un bacino di fan ormai corposo. Solo su Instagram è seguita da 5,3 milioni di followers, un esercito importante e spesso molto attento sulla vita pubblica e privata della modella. Il gradimento da parte del pubblico è quasi tutto univoco, tra una pioggia di complimenti e l’altra di like alle foto.

De Lellis vip italiana con un seguito importante, non è un caso come gli scambi di mi piace la riguardano sempre con personaggi molto famosi. Come nel caso di Aida Yespica, amica della modella italiana e alla ricerca di rilancio anche in tv, dopo aver annunciato di aver aperto un canale su Onlyfans. Di ben altro genere, invece, è Emma Marrone, altro celebre personaggio che ha messo like alle foto della De Lellis, e continua a infiammare il pubblico con la sua spontaneità.

La stupenda Giulia è quindi un vero pilastro del web italiano, e non la smette di stupire.