Tennis, l’ex numero 1 torna in campo: la prima data è ufficiale

Il Western & Southern Open di Cincinnati sarà il torneo che vedrà il grande ed attesissmo ritorno in campo di una campionessa

Ci sono le casualità. E anche le coincidenze. E poi c’è il destino, che svuota di entrambe le componenti la straordinaria favola che vede come protagonista la campionessa. Dopo aver annunciato il suo clamoroso ritorno sulle scene tennistiche ad oltre tre anni di distanza dalla decisione di dire basta, l’ex numero uno del mondo calcherà nuovamente il rettangolo di gioco proprio nello stesso torneo che vide, ben 18 anni fa, il suo esordio nel circuito professionistico. Roba che nemmeno se fossimo ad Hollywood il tutto sarebbe stato architettato in modo più romantico.

“Voglio dimostrare ai miei figli che puoi perseguire i tuoi sogni indipendentemente dalla tua età o ruolo. Abbiamo deciso come famiglia che ora è il momento. Sto tornando a giocare e non vedo l’ora”. Queste le parole più importanti pronunciate da Caroline Wozniacki, tennista danese ormai 33enne, che attraverso i suoi profili social, e tramite un’intervista alla famosa rivista ‘Vogue’, ha annunciato il clamoroso ritorno sulle scene.

Il ritiro, che sarebbe dovuto culminare con una partita evento contro Serena Williams – una delle sue grandi rivali nell’arco della sua carriera – poi mai disputata a causa del Covid-19, era stato fondamentalmente deciso perchè la sensualissima danese aveva deciso di dedicarsi alla famiglia. Non è stato affatto un caso che nel corso degli ultimi 38 mesi scarsi, la bella Caroline ha dato alla luce due bambini. L’ultimo dei quali nato il 24 ottobre 2022. Tempo di rimettersi in forma, dunque, che l’ex numero uno del mondo ha deciso di ritornare sul grande palcoscenico.

Dall’esordio al ritorno: Caroline Wozniacki ha scelto Cincinnati

14 agosto 2023. Segnatevi bene questa data sul calendario perchè rappresenta la data di inizio del WTA 1000 di Cincinnati – il celeberrimo Western&Southern Open – che vedrà la natia di Odense pronta alla sua prima sfida ad oltre tre anni di distanza dall’ultima volta. L’attesa è già spasmodica. Lo stesso account Instagram del torneo ha già dato la notizia, nella speranza che questo possa catalizzare l’attenzione sulla figura della tennista che, giova ricordarlo, è stata numero uno del mondo per 71 settimane, dall’ottobre del 2010 fino al gennaio del 2012 e di nuovo a gennaio 2018.

In attesa che – come in realtà in un primo momento detto dalla nativa di Odense – Caroline possa ottenere una wild card già per il WTA di Montreal, che si disputerà una settimana prima di Cincinnati, l’attenzione è già rivolta agli UsOpen di fine agosto-inizi di settembre, vero obiettivo dell’ambiziosissima campionessa scandinava che è pronta a stupire il mondo.