Eliminare Verstappen non basta alla Ferrari: figuraccia Mondiale

La Ferrari vive uno dei momenti più tristi della sua gloriosa storia. Il dato ufficiale non lascia alcun dubbio.

Il marchio Ferrari è storico ed è leggendario in tutto il mondo. Quando parliamo del Cavallino Rampante e della sua storia parliamo di una vettura iconica, un auto che fa sognare milioni di italiani e non.

Comprare una Ferrari è il sogno di ognuno di noi e solo i costi altissimi frenano tanti da raggiungere questa possibilità. Allo stesso tempo non possiamo dire lo stesso della Rossa in Formula Uno con la Ferrari che ormai, da un decennio a questa parte, non è più quella di un tempo e anzi sembra persino peggiorare. I tempi del dominio di Michael Schumacher con la Rossa sembrano preistoria, ma anche quelli dove vedevamo lottare Fernando Alonso o Sebastian Vettel.

La Ferrari è in difficoltà, e vive uno dei momenti più critici della sua storia. I tifosi e persino i piloti hanno accolto quasi con rassegnazione il nono e il decimo posto dell’ultimo Gran Premio di Silverstone, dominato ancora una volta da Max Verstappen. L’olandese sta disputando un Mondiale ‘quasi a parte’, ma oltre questo i numeri relativi alla Rossa sono deludenti e c’è un dato che più di tutti manda in difficoltà i tifosi della vettura di Maranello.

Ferrari, le quote ‘distruggono’ la Rossa

Come avviene ogni anno e in ogni Gran Premio i bookmakers tendono a difendere i propri colori e anche questa volta è cosi. Il portale Goldbet ha pubblicato le quote da qui a fine anno escludendo dalla lotta Max Verstappen, ormai già vincitore del Mondiale: manca solo la matematica all’olandese ma le recenti sei vittorie consecutive sembrano aver chiuso i giochi. Si lotta per il secondo posto ma anche qui la situazione in chiave Rossa è drammatica.

Il secondo posto nel Mondiale di Leclerc è addirittura a 41, va peggio a Carlos Sainz quotato ben 61 volte la posta iniziale. Numeri clamorosi, ripetiamo senza Max Verstappen, e che mostrano la distanza tra la Ferrari e tutti gli altri. Allo stesso tempo questi dati testimoniano le difficoltà della Rossa distante non solo dalla Red Bull, ma anche da Mercedes e Aston Martin.

Il favorito per il secondo posto Mondiale è manco a dirlo Sergio Perez, compagno di squadra di Verstappen. Il messicano è quotato 1.45, abbastanza davanti a Lewis Hamilton, fermo a quota 4 e Fernando Alonso, fermo invece a 5. Ancora più scarsa fiducia al giovane George Russell, quotato addirittura a 101, persino dietro alla Ferrari.