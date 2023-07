Ribaltone in F1, c’è l’annuncio: cambia la rivale della Red Bull

La Red Bull sta dominando il mondiale di Formula 1 2023. Niente e nessuno è in grado di mettere i bastoni tra le ruote a Max Verstappen

Senza rivali, nè oggi e forse neanche domani. La Red Bull di Max Verstappen che si appresta a conquistare il terzo titolo mondiale consecutivo di Formula 1 è inavvicinabile per chiunque. Una superiorità schiacciante che sta per trasformarsi in una vera e propria egemonia, un dominio incontrastato destinato quasi certamente a durare a lungo.

Anche su un circuito ricco di insidie come quello di Silverstone, il bicampione in carica ha fornito l’ennesima prova della sua straordinaria classe dominando in lungo e in largo una gara in cui i team rivali speravano di potergli contendere la vittoria.

La domanda che tutti gli appassionati di Formula 1 si pongono in questo periodo è soprattutto una: salterà fuori prima o poi un potenziale valido avversario di Verstappen e della sua imbattibile Red Bull? La risposta per ora è tristemente negativa. Nessuno sembra avere le carte in regola per contrastare ad armi pari o quasi le vetture uscite dai garage di Milton Keynes.

Non la Mercedes, apparsa nelle ultime gare in chiaro affanno, non la Ferrari che dopo i confortanti segnali di ripresa evidenziati in Canada e soprattutto in Austria è di nuovo scivolata nelle retrovie. E neanche la sorprendente Aston Martin che in seguito a un avvio di stagione molto brillante sta accusando qualche passaggio a vuoto.

Formula 1, la nuova rivale della Red Bull è un nome a sorpresa: i tifosi sono piazzati

La prossima tappa del Mondiale di Formula 1 è il Gran Premio d’Ungheria in programma domenica 23 luglio sul circuito dell’Hungaroring. Si tratta di una pista molto particolare in cui i sorpassi sono quasi impossibili e per questo ol team principal della Red Bull, Christian Horner, individua un nuovo possibile rivale.

Il manager austriaco, intervistato dai cronisti di Sky Sports UK al termine del Gran Premio di Gran Bretagna, ha voluto forse lanciare una provocazione parlando di un possibile nuovo avversario tra due settimane in Ungheria: “Ogni gara è diversa – ha commentato Horner – non possiamo sapere cosa succederà in futuro. In Ungheria sarà la Williams a crearci problemi come ha fatto la Ferrari in Austria e la McLaren a Silverstone”. La realtà dei fatti è che un vero rivale per questa Red Bull non esiste e chissà se e quando ci sarà.