Scintille con Sainz, le telecamere hanno ripreso tutto: “Poveretto”

In casa Ferrari il clima è sempre più acceso. La situazione del Cavallino è piuttosto preoccupante, i tifosi sono preoccupati.

A inizio stagione c’erano grandi ambizioni e probabilmente neanche il più pessimista dei tifosi pensava ad una situazione cosi preoccupante. La Ferrari è in una crisi a dir poco devastante.

La Rossa doveva competere con le principali vetture della Formula Uno, ma alla fine fino ad ora stiamo assistendo solo ad un clamoroso dominio della Red Bull e del campione del mondo Max Verstappen. L’olandese, campione del mondo negli ultimi due anni, si avvia verso il terzo titolo, risultato che potrebbe arrivare dopo un dominio a dir poco sorprendente.

Le cose in casa Ferrari sono invece anche peggiori dello scorso anno ed, eccetto qualche piccola soddisfazione, la Rossa è in crisi totale. Ad esempio lo scorso weekend, nel Gran Premio di Silverstone, la Ferrari ha raggiunto la nona e la decima posizione, in un mix di strategie sbagliate, errori dei piloti e dei meccanici e una macchina mai competitiva per il vertice. La situazione è preoccupante, gli animi sono tesi e lo testimonia un episodio avvenuto poco dopo il Gran Premio.

Silverstone, duro scontro tra Sainz e Gasly

Nel corso del Gran Premio di Silverstone la Ferrari ha lottato nelle parti basse della classifica, sfidando squadre inferiori come la Alpine (con tutto il rispetto) e che ha visto Sainz duellare per guadagnare un misero punto. Il pilota arrivato decimo ha duellato per parte della gara con Gasly ed i due sono arrivati allo scontro anche nel post corsa. Durante la gara Gasly ha provato a sfruttare le difficoltà durante il pit stop della Rossa, ma alla fine (in qualche modo) la Ferrari è riuscita a reagire ed ha conquistato nono e decimo posto. A fine gara gli animi si sono accesi.

Gasly ha infatti attaccato Carlos Sainz accusandolo di averlo stretto durante una manovra con lo spagnolo che lo avrebbe tagliato fuori. Mentre Sainz era impegnato in un’intervista con i media iberici Gasly avrebbe spinto Sainz e lo avrebbe accusato in malo modo. Ancora più sprezzante la reazione del ferrarista.

Un Carlos visibilmente irritato ha continuato l’intervista, ignorando il collega e affermando una frase che ha lasciato quasi a bocca aperta: “Lasciatelo stare, è un poveretto”. Una piccola dichiarazione che testimonia lo stato d’animo in casa Rossa, la Ferrari è in difficoltà e i tifosi si augurano che presto possa affrontare il Mondiale con una grande reazione.