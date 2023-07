Federica Pellegrini principessa ‘bruciacchiata’: in bikini infiamma Instagram

Sospiro di sollievo per Federica Pellegrini. Il piccolo incidente domestico non ha avuto conseguenze e ora l’ex campionessa si gode un po’ di relax

Un incidente domestico che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze, ma solo tanto spavento e qualche lieve ammaccatura. Ci vuole bn altro per creare problemi a Federica Pellegrini che ripresasi subito dalla caduta avvenuta dentro casa si sta ora rilassando grazie a qualche giorno di meritata vacanza.

Ci sarà tempo a partire dal prossimo autunno per proseguire nel tour di presentazione della sua autobiografia dal titolo eloquente, ‘Oro‘, libro pubblicato dalla casa editrice fondata da Elisabetta Sgarbi, ‘La nave di Teseo‘. Adesso è tempo di mare e di tintarella che l’ex campionessa insieme al suo compagno e marito Matteo Giunta non vuole farsi sfuggire.

Smaltiti rapidamente i postumi del piccolo incidente domestico, Federica Pellegrini è partita con il marito per una delle tante meravigliose e spettacolari località della Sardegna, quelle in cui il mare è trasparente e le bellezze naturali fanno pensare a una sorta di Paradiso terrestre. Tanto relax dunque, come testimoniano gli scatti postati dall’ex fuoriclasse del nuoto italiano sul suo profilo Instagram.

Lo scenario di per sè spettacolare è reso ancora più suggestivo dalla presenza di una specie di galeone dei pirati sul quale la Pellegrini, insieme al marito e ai suoi genitori, prendono il sole in costume. E a quanto pare, a giudicare dal colore rosso fuoco della sua pelle, la primatista del mondo dei 200 metri stile libero deve aver ecceduto con la tintarella e l’esposizione al sole.

Federica Pellegrini, quanto tempo al sole: lo scatto in bikini fa girare la testa ai suoi fan

In uno di questi scatti la Pellegrini appare in primo piano e in bikini: la crema protettiva non sembra aver funzionato a dovere a giudicare dal colore rosso fuoco della sua pelle. Ma il costume riesce comunque a mettere in risalto il fisico, ancora decisamente atletico e femminile al tempo stesso, dell’ex campionessa olimpica.

Le forme sono quelle di una grande atleta che ha ormai smesso di fare attività agonistica, dunque più arrotondate. E i fan, sono quasi due milioni quelli che seguono Federica sul suo profilo Instagram, non smettono di farglielo notare. L’ex nuotatrice di Mirano non fa una piega e continua a godersi la sua vacanza, felice e innamorata come non mai.