Nuova squadra per Bremer, pazzesco: addio Juve

La Juve pianifica la prossima stagione, ma visto l’assenza di Champions League non sono esclusi addii eccellenti.

Dopo diversi anni per la prima volta la Juventus non parteciperà alla prossima edizione della Champions League. Una situazione quasi surreale, eppure nonostante le difficoltà i bianconeri avevano raggiunto i punti per ottenere questo traguardo.

Solo i problemi legati ai processi extracalcistici hanno di fatto escluso la Juve dalla Champions con il Milan che ha approfittato dei dieci punti di penalizzazione per la squadra di Allegri. Ora è tempo di ripartire, la Juve ha cambiato l’intera dirigenza e punta a vincere di nuovo. Vittorie che dovranno arrivare in maniera diversa, seguendo magari l’esempio del virtuoso Napoli campione d’Italia.

Spese ‘folli’ come quelle che hanno portato a Gonzalo Higuain e Cristiano Ronaldo non ci saranno più, la proprietà ha ben chiarito questo concetto. Elkann, anche per questo motivo, ha deciso di puntare su Cristiano Giuntoli, storico dirigente del Napoli ed ora nuovo direttore dell’area tecnica nel club bianconero. Una delle priorità del dirigente sarà quella di abbassare il monte ingaggi, eccessivo per un club senza l’Europa che conta.

Ci sono tanti calciatori in uscita, giocatori non nei piani della società e del club. Basti pensare a Zakaria, vicino al West Ham, ma anche al brasiliano Arthur la cui cessione è frenata dall’alto ingaggio. Ma non sono gli unici in uscita.

Juventus, occhio alle cessioni eccellenti: da Bremer a Chiesa e Vlahovic

Nessun calciatore della Juve è incedibile. Negli ultimi giorni si è parlato di stelle del club come Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, ma nelle ultime ore anche il brasiliano Gleison Bremer è finito al centro del mercato. La prima stagione dell’ex Torino non è stata negativa, ma la Juve potrebbe cedere qualsiasi giocatore in caso di buone offerte. Per evitare minusvalenze il club bianconero valuta il centrale brasiliano circa 50 milioni di euro e sulle sue tracce c’è una big europea.

Secondo quanto riporta Football Insider il giocatore è finito nel mirino del Tottenham. Il calciatore è molto stimato dal neo tecnico degli Spurs Postecoglou, e la società vorrebbe accontentarlo. Anche gli inglesi valutano prima le cessioni e poi, nelle prossime settimane, potrebbero piazzare l’affondo decisivo.

Sono diversi i difensori in uscita in casa inglese: dopo una stagione in prestito al Rennes Rodon verrà ceduto per fare cassa fino al nodo Tanganga. Anche un pilastro del club come Dier ha il contratto in scadenza tra meno di un anno e il rinnovo è tutt’altro che certo. La pista Bremer intriga e non poco, il Tottenham ci pensa. La Juventus invece attende.