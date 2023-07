Alta tensione in Ferrari: ecco cosa sta succedendo

Oltre ai problemi con la vettura in casa Ferrari bisogna fare i conti con una nuova importante tegola. Rossa al lavoro.

Nessuno se lo aspettava ad inizio stagione, ma la Ferrari in questo 2023 sta riuscendo addirittura a fare peggio della scorsa ‘drammatica’ annata. Voisseur non sembra aver aggiunto molto ad una squadra che lo scorso anno ha mandato via Binotto, tanto criticato per i risultati scadenti.

Mentre la Red Bull e nello specifico il campione del mondo Max Verstappen continuano a dominare la Rossa è riuscita a perdere terreno anche dalle altre rivali ed attualmente si trova dietro anche a Mercedes e addirittura all’Aston Martin. La Ferrari è una ‘comprimaria di lusso’, un ruolo che ovviamente, visto il percorso storico, non sta bene e non piace ai tifosi della vettura di Maranello.

Nell’ultimo Gran Premio a Silverstone la Ferrari ha ottenuto solo un nono e un decimo posto con Charles Leclerc e Carlos Sainz, numeri irritanti e poco dignitosi per una squadra che, ad inizio anno, aveva obiettivi ben diversi. Ora raggiungere anche il podio ogni weekend appare difficile e tra i piloti c’è quasi aria di rassegnazione. Oltre a questo però i rapporti tra i due piloti sembrano andare deteriorandosi. Una situazione preoccupante, ennesima tegola di un 2023 ad ora fallimentare.

Ferrari, nervi tesi tra Leclerc e Sainz

Carlos Sainz e Charles Leclerc sono ottimi amici ed hanno sempre dimostrato di aiutarsi a vicenda durante l’avventura con la Rossa. Nelle ultime settimane qualcosa sembra essersi rotto e i rapporti non sono più solidi come prima. A Silverstone durante le qualifiche c’è stato l’ennesimo episodio tra i due. Sainz si è lamentato della decisione del muretto di lasciar strada a Leclerc, una decisione che viene presa di settimana in settimana e segue solo ordini precisi.

In questo Gran Premio toccava a Charles, ma Sainz lo ha superato prima dell’ultimo giro e ha contravvenuto agli accordi. Lo stesso Leclerc non ha gradito tutto ciò. Il giovane monegasco ha commentato via radio (che possono sentire tutti) con un sarcastico: “Bravo Carlos, bel sorpasso all’ultima curva”, parole che sia i tifosi che i meccanici hanno notato e tutti hanno visto poi un certo fastidio tra le parti.

La situazione non è peggiorata, anche perchè entrambi hanno deluso le aspettative durante il Gran Premio, e nessuno aveva il pensiero di pensare a questo dibattito. Quel che è certo è che, oltre ai problemi in pista, la Rossa potrebbe fare i conti anche con una ‘piccola guerra’ tra piloti. Una situazione che preoccupa le alte sfere della Ferrari.