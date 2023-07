Ritiro Verstappen, l’annuncio sul futuro del campione del mondo

Max Verstappen ha più volte lasciato intendere come alla scadenza del contratto con la Red Bull, prevista nel 2028, potrebbe lasciare la Formula 1

Il suo ricco contratto con la Red Bull scadrà alla fine del 2028, tra cinque anni. Un lustro abbondante in cui Max Verstappen avrà la possibilità di dominare quasi incontrastato il mondiale di Formula 1. Dopo due vittorie consecutive il pilota olandese è sempre più vicino a centrare il tris, alla luce di un dominio che niente e nessuno è in grado di contrastare.

Andando avanti di questo passo Max Verstappen alla guida di una vettura che non ha rivali potrebbe sbriciolare tutti i record, compreso il numero di titoli iridati consecutivi. Ma cosa potrebbe accadere dopo la fatidica data del 2028, neanche il più informato tra gli addetti ai lavori è in grado di prevederlo.

In realtà negli ultimi mesi il campione in carica ha più volte lasciato intendere come tra cinque anni, quando ne avrà compiuti trentuno, potrebbe anche prendere in considerazione la possibilità di un ritiro dalle competizioni, o in alternativa l’ipotesi di prendere un’altra strada.

Non è un mistero che a Verstappen l’aumento delle Sprint Race non piaccia affatto e questo, insieme ad altre eventuali novità regolamentari, potrebbe indurlo davvero a lasciare la Formula 1. C’è però chi coltiva un’idea molto diversa e crede che le vere ragioni di queste ‘minacce’ da parte di super Max siano ben altre.

Ritiro Verstappen, le parole di Russell fanno discutere: tifosi su tutte le furie

George Russell, il pilota britannico della Mercedes che in carriera ha ottenuto finora una sola vittoria, non è affatto convinto che il suo grande rivale voglia davvero appendere il casco al chiodo a partire dal 2028. E il suo commento al riguardo è destinato a scatenare una valanga di polemiche soprattutto tra i tifosi di Verstappen.

“Credo che Max si stia lamentando in questo modo negli ultimi tempi solo perchè vuole guadagnare più soldi”. Una vera e propria bordata da parte di Russell lanciata nel corso del consueto incontro con i giornalisti qualche ora prima delle prove libere a Silverstone.

Il pilota delle Frecce d’Argento ha poi chiarito il concetto: “Max è il più pagato in griglia e lo è per una ragione, considerando i risultati che sta ottenendo. Credo che la sua sia una grande tattica, intendo la minaccia di ritirarsi. Spero non lo faccia e che resti ancora a lungo in Formula 1”. Chissà a questo punto se e come risponderà Verstappen.