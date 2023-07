Donnarumma in Serie A: c’è già la data

Gigio Donnarumma si riavvicina al campionato italiano, tanto che spunta la data di un eventuale ritorno in Serie A

Il portiere del Paris Saint Germain è pronto a fare le valige: l’amalgama con il top club francese non è mai stata ai massimi livelli. Spunta l’idea di ripartire lì dove servono parate decisive in Champions League e in campionato.

Il futuro di Gigio Donnarumma sembra essere sempre più in bilico. I francesi vogliono rivoluzionare letteralmente la loro rosa e lo hanno già dimostrato con l’addio di Leo Messi. Le cessioni saranno tutte di peso, e indicheranno anche una certa voglia di ripartire con un nuovo progetto

Donnarumma potrebbe essere fuori dai piani del Paris Saint Germain, e la vendita dell’estremo difensore non è impossibile. La Serie A è il torneo dove tornerebbe di corsa, in ottica Nazionale sarebbe senza dubbio un bell’affare anche per Roberto Mancini, che osserverebbe maggiormente da vicino i progressi del portiere.

Donnarumma in una big italiana, ecco quando

Non sarà facile trattare con l’entourage del portiere, già ai tempi del Milan le richieste furono particolari tanto da portare poi i rossoneri a scegliere per l’addio a parametro zero. Un problema per il Psg, che comunque punta a incassare qualcosa dalla sua eventuale partenza, ponendo così le basi per il futuro.

In particolare, c’è chi proprio non vede di buon occhio il portiere italiano: Luis Enrique vuole vendere Donnarumma, il nuovo tecnico ha bisogno di un estremo difensore che sappia giocare con i piedi.

Paradossale ma vero, ormai le big hanno bisogno di una sorta di regista arretrato e non di un portiere efficace. Non sarà però semplice fare tutto subito, se ne riparlerà per il 2024, data di partenza possibile per Donnarumma. In particolare, il tecnico spagnolo potrebbe dare un anno di chance all’estremo difensore italiano, ben individuando poi il portiere per il futuro e concedendo così il foglio di via all’ex Milan.

Donnarumma tornerebbe in Serie A, c’è un’opzione su tutte che si fa spazio, considerando come si possa realizzare il colpo tra dodici mesi. La Juve è interessata, il portiere della Nazionale potrebbe vestire il bianconero ripetendo così la tradizione, sulla scia di Zoff e Buffon, che furono campioni del mondo proprio quando giocavano a Torino. Una scelta anche di scaramanzia che non va sottovalutata, la Juve potrebbe dare il ben servito a Szczesny e puntare così sul classe 1999, come estremo difensore per il futuro, investendo una trentina di milioni.