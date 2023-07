Marotta inganna tutti e piazza il colpo in porta

Beppe Marotta sta lanciando la volata del portiere dell’Inter, l’ultima ipotesi potrebbe essere quella decisiva per la prossima stagione

Il ruolo in campo più delicato dei nerazzurri è sotto osservazione, due portieri sono già partiti in maniera ufficiale, mentre resta solo da definire la cifra per la cessione anche di Onana. Così, il direttore nerazzurro, Beppe Marotta, non vuole farsi trovare impreparato.

Il calciomercato dell’Inter matura un lato inedito, ovvero quello di cedere i tre portieri della rosa. Non era mai successo nella storia nerazzurra, è una sorta di piccola rivoluzione per quanto riguarda la porta, a spiazzare anche i tifosi. Handanovic e Cordaz sono andati via per fine contratto, mentre il pezzo pregiato rimane sempre Onana.

Il camerunense è vicino al Manchester United, per circa 60 milioni di euro si concretizzerà la maxi plusvalenza per l’Inter, che lo prese a zero la scorsa stagione dall’Ajax. Una intuizione geniale di Marotta, pronto ora a fare il bis con un altro portiere particolarmente apprezzato in Europa.

Inter, chi sarà il nuovo portiere

Ai nerazzurri servirà un titolare con buona esperienza e pronto subito a guidare il trio difensivo. Difficile pescare qualche scommessa sudamericana, mentre si stanno complicando le cose per Sommer, destinato al ruolo di riserva al Bayern Monaco ma con le richieste dei tedeschi che non collimano con la situazione attuale. Così, si fa largo un’ipotesi che metterebbe tutti d’accordi: Bounou come portiere dell’Inter, la dirigenza nerazzurra punta su un calciatore di grande esperienza.

È stato protagonista assoluto al mondiale del Qatar con il Marocco, il portiere dei nordafricani è stato uno dei migliori nella rassegna. Spettacolare nei suoi voli tra i pali ma anche con pochi fronzoli quando c’è da spazzare e rilanciare l’azione, il profilo ideale per un club come l’Inter. Il prezzo, per altro, pone il suo vantaggio: per 10 milioni di euro circa il Siviglia cederebbe il 32enne, gli spagnoli hanno bisogno di fare cassa e il marocchino è allettato dalla prospettiva di giocare con un club come quello nerazzurro.

L’idea rimane per il momento tale, ma quanto visto già nei mesi scorsi potrebbe essere la molla. Ha eliminato in Europa League Juventus e Roma, e i tifosi sognano tutto ciò anche riflettendosi in campionato. Con l’arrivo eventuale di Bounou potrebbe poi arrivare un altro portiere più giovane, in modo da poter crescere senza pressione: la pista Carnesecchi continua ad avere un suo perché. Nel ruolo di terzo, invece, già ufficiale l’arrivo di Raffaele Di Gennaro ex Gubbio e cresciuto nel settore giovanile nerazzurro.