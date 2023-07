Musetti precede Sinner e Berrettini: sarà il primo

Mentre Wimbledon si avvia alle battute finali, è già tempo di pensare ai prossimi tornei estivi che avranno, come di consueto a Luglio, un parziale ritorno sulla terra battuta

Dopo due settimane di Wimbledon, il calendario ATP prevede una serie di eventi su terra battuta, superficie sulla quale si è giocato, per l’ultima volta, al Roland Garros.

Bastad, Amburgo, Gstaad, Umago e Kitzbuhel precederanno l’inizio dei tornei sul cemento americano, al via a fine mese con Atlanta, Washington e Los Cabos, i tre eventi di avvicinamento ai due Masters Mille di Cincinnati e Toronto, a loro volta tappe di preparazione per lo Us Open, ultimo Slam dell’annata in programma a New York dal 28 agosto.

Calendario alla mano, il dopo Wimbledon comincia con tre tornei storici del calendario Atp, tutti di categoria 250, a Bastad in Svezia, Gstaad nota località montana della Svizzera e Newport (negli Usa) dove si disputerà l’ultimo evento su erba dell’annata. Dei tre eventi suddetti, quello di Bastad presenta senza dubbio la entry list più competitiva con una serie di tennisti, recentemente protagonisti anche nella seconda settimana di Wimbledon.

Musetti all’Atp di Bastad, che tabellone

A Bastad ci sarà anche Lorenzo Musetti. L’azzurro, dopo l’eliminazione a Wimbledon con Hurkacz al terzo turno, aveva subito confermato la sua presenza all’evento svedese, inserito nella sua programmazione estiva insieme all’Atp 500 di Amburgo nel quale è campione in carica.

Insieme a Musetti saranno presenti a Bastad, Casper Ruud, prima testa di serie del torneo sull’amata terra battuta, Andrey Rublev, reduce dall’eliminazione ai quarti di Wimbledon con Djokovic e Alexander Zverev, sconfitto ai Championship da Berrettini al terzo turno. Completano una entry list di livello, Francisco Cerundolo e Alejandro Davidovich Fokina, altri due specialisti sul rosso.

Con il rientro a Bastad, Musetti precederà Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Quest’ultimo, dopo un incoraggiante Wimbledon, è in vacanza con Melissa Satta in Sardegna. Berrettini non parteciperà a Gstaad, torneo nel quale l’anno scorso è arrivato in finale sconfitto da Ruud e dovrebbe tornare in campo direttamente al Masters di Toronto a inizio agosto.

Stessa decisione per Jannik Sinner, semifinalista a Wimbledon. Stando alle entry list dei tornei estivi, l’azzurro rinuncerà alla difesa del titolo vinto a Umago nel 2022, nella finale contro Alcaraz. In Croazia, la prima testa di serie sarà Holger Rune. Al momento, Jannik non figura tra i partecipanti anche dell’Atp 500 di Washington, vinto nel 2021 contro McKenzie McDonald in finale.