Tennis, da Wimbledon alla spiaggia: bikini da capogiro

La 21enne ucraina, Marta Kostyuk, estromessa da Wimbledon già nella prima settimana, ha staccato la spina: relax in bikini e fans in delirio

Aveva superato l’ostacolo più grande che il tabellone femminile di Wimbledon le aveva ‘regalato’ come match di primo turno: lo scontro con la greca Maria Sakkari, numero 8 del seeding. Dopo il cappotto del primo set, in cui l’ellenica aveva avuto la meglio addirittura per 6-0, Marta Kostyuk si è rimboccata le maniche ergendosi a protagonista di una grande rimonta che le ha consentito poi di chiudere il match in tre set, con l’ultimo parziale vinto per 6-2.

Successivamente, dopo un secondo turno in cui, sul campo 18 – lo stesso che aveva già ospitato l’invasione di campo degli ambientalisti del clima durante il match del bulgaro Dimitrov – la 21enne aveva superato niente di meno che Paula Badosa, ritiratasi per infortunio dopo aver perso il primo set, è arrivato lo scoglio Madison Keys. L’americana testa di serie numero 25 ha avuto la meglio abbastanza facilmente in due set. Interrompendo dunque al terzo turno la corsa ai Championships della nativa di Kiev.

Il giudizio sul suo torneo resta contraddittorio, perchè, sebbene si possa tranquillamente uscire contro un’avversaria come la statunitense, meglio piazzata in classifica, il più era stato fatto eliminando dai Championships la testa di serie numero 8. Si pensava che lo stato di forma di Marta potesse essere foriero di una kermesse indimenticabile, ma così non è stato.

Resta un’esperienza che l’atleta porterà con sè come bagaglio utile per le prossime occasioni. Che di certo non mancheranno. Intanto, messa in archivio l’erba londinese, la tennista ucraina si è concessa un periodo di relax. Documentato da uno scatto eloquente difuso a mezzo social.

Marta Kostyuk conturbante in bikini: fans in delirio

Eccola, la bella Marta, in perfetta tenuta da mare. Cappello bianco, sguardo magnetico, bikini striminzito che lascia intravedere più di qualcosa relativamente al lato A. A differenza di parecchie sue colleghe – tenniste o ex tali, come Susanna Giovanardi e la stessa Sofya Zhuk – solitamente l’ucraina non condivide sui suoi account social contenuti maliziosi, al limite del piccante. Stavolta la tennista ha fatto un’eccezione, con grande apprezzamento da parte dei suoi tanti ammiratori.

Già al centro di polemiche e critiche sulla mancata stretta di mano alla bielorussa Aryna Sabalenka dopo il match perso al Roland Garros – ‘Non stimo Sabalenka‘, dichiarò candidamente in conferenza stampa Marta – la 21enne ha messo tutti d’accordo condividendo un’istantanea sulla quale c’è poco da discutere. Il fascino e la sensualità sono innegabili.