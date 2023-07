Da Donnarumma a Maignan: l’attacco è pesantissimo

Il confronto tra Gianluigi Donnarumma e Mike Maignan continua a far discutere, le ultime dichiarazioni sono state un attacco durissimo.

Dal momento dell’addio di Gianluigi Donnarumma al Milan con il conseguente arrivo tra i pali di Mike Maignan, si è sempre fatto un confronto tra i due estremi difensori.

Il classe 1999 scelse il PSG a costo zero, lasciando il Milan al termine del suo contratto con i rossoneri che si assicurarono Mike Maignan per una somma intorno ai 15 milioni di euro, una cifra davvero bassa se si pensa ora al valore del calciatore. Molti tifosi del Milan all’inizio non furono felici del passaggio da Donnarumma al francese dovendosi però poi ricredere quando il numero 16 rossonero fu decisivo sin da subito nella stagione dello scudetto. Nelle ultime ore sono arrivate delle dichiarazioni al vetriolo nei confronti del portiere della nazionale.

Attacco a Donnarumma, dichiarazioni dure nei confronti dell’azzurro

Fabio Ravezzani, giornalista sportivo, ha commentato via Twitter il momento difficile di Gianluigi Donnarumma, confrontandolo all’estremo difensore della nazionale francese che è invece al top della sua condizione.

Il conduttore televisivo ha espresso la sua opinione tramite un post Twitter, attaccando di fatto il classe 1999: “Ricordo quando venivo attaccato dai tifosi del Milan perché criticavo Donnarumma che alternava ottime parate ad incredibili errori. Tra lui e Maignan c’è un abisso“. Ravezzani ha aggiunto che ora per Donnarumma potrebbe esserci un momento difficile anche al PSG con il club francese che si sarebbe accorto delle caratteristiche dell’estremo difensore italiano.

Ricordo quando qui (insultato da molti fanatici milanisti) dicevo che Donnarumma non era un grandissimo portiere perché alternava parate eccezionali a incredibili errori. Pare se ne siano accorti anche al PSG. Tra Gigio e Maignan c’è un abisso. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) July 13, 2023

Negli ultimi giorni infatti si starebbe parlando di un interessamento del PSG per altri portieri che sappiano impostare l’azione con i piedi. Luis Enrique infatti vorrebbe un estremo difensore diverso per la sua squadra con Gianluigi Donnarumma che rischierebbe il posto. Al momento appare difficile trovare una squadra che possa accontentare le richieste del club transalpino ed acquistare l’ex Milan ma il futuro del classe 1999 appare in dubbio.

Non è da escludere che il tecnico spagnolo decida di affrontare la stagione che sta per cominciare con Donnarumma tra i pali per poi valutare un cambio in vista della prossima estate. L’estremo difensore italiano potrebbe poi fare ritorno in patria con diverse squadre sulle sue tracce, dall’Inter alla Juventus che sarebbero felici di averlo tra i propri pali a partire dal 2024. Gianluigi Donnarumma è legato al PSG con un contratto fino al giugno del 2026.