Tradimento clamoroso: Donnarumma all'Inter

Un affare shock per il calciomercato, Gigio Donnarumma all’Inter è l’ipotesi che prende piede nelle ultime ore con grande clamore

Gigio Donnarumma vorrebbe tornare nel campionato italiano e anche il Paris Saint Germain non sembra ritenerlo così indispensabile. La prospettiva di difendere la porta della squadra nerazzurra sta scatenando già un polverone tra i tifosi.

La rivoluzione del Psg sta colpendo un po’ tutti i big. Nessuno è al sicuro, soprattutto con l’arrivo di Luis Enrique che vuole più lottatori e meno star nel gruppo. Andato via Leo Messi e in attesa di conoscere il destino di Neymar e Mbappè c’è un altro big come Gigio Donnarumma che ha un destino decisamente in bilico in Francia.

Il nuovo mister spagnolo preferisce un portiere che sappia giocare con i piedi, dalla visuale più moderna. Dunque, l’italiano potrebbe essere rimandato in Serie A, e l’opzione Inter per Donnarumma sin da ora sta mettendo in grande agitazione i tifosi nerazzurri che quelli rossoneri, i quali non hanno mai dimenticato l’addio del portiere a costo zero.

In ottica interista va comunque considerato che il grande favorito per il dopo Onana resta Sommer del Bayern.

Donnarumma all’Inter, i dettagli del colpo

C’è da dire come i tifosi milanisti siano rimasti delusi dall’atteggiamento mostrato, trovando poi in Mike Maignan una colonna sicura per tutta la squadra. Donnarumma tornerebbe in Italia, soprattutto nell’anno degli europei sente il bisogno di essere protagonista per difendere poi al meglio la porta della Nazionale. Una serie di situazioni che spingerebbero verso il ritorno in Serie A ma con una sola formula. Donnarumma in prestito all’Inter come soluzione per accontentare un po’ tutti è l’idea delle scorse ore.

Una suggestione che parte intanto dalla prossima cessione di Onana al Manchester, a lasciare scoperta la porta dei nerazzurri. Simone Inzaghi ha bisogno di un top player in porta e non si opporrebbe all’arrivo del classe 1999, che non ha convinto pienamente la platea francese soprattutto per gli errori visti in Champions League. Marotta sta valutando l’affare, ci sono diversi dettagli da mettere a punto per provare anche solo ad immaginare questo trasferimento.

L’ingaggio di Donnarumma è abbastanza pesante per le casse dei francesi, guadagna 10 milioni all’anno e il suo contratto scade nel 2026. L’Inter per il prestito potrebbe offrire di coprire il 50% dello stipendio, in una fase di contenimento del monte ingaggi è già uno sforzo non indifferente quello nerazzurro. Resterà da capire se ci sarà un eventuale contro mossa juventina, ma i bianconeri hanno ben altro al momento a cui pensare e dovrebbero intanto prima cedere Szczesny.

In casa Inter, al netto della suggestione Donnarumma, il favorito resta Sommer.