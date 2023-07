La telefonata di Lukaku sconvolge i tifosi interisti: tutto svelato

La vicenda relativa a Romelu Lukaku continua a far discutere. L’attaccante belga ha nuovamente tradito l’Inter.

Dopo aver perso diversi uomini cardine l’Inter aveva deciso di puntare tutto sul rientro di Romelu Lukaku. L’attaccante belga è stato protagonista solo nella seconda parte di stagione, ma Inzaghi puntava molto su di lui.

Il tecnico ne aveva parlato in conferenza e l’Inter aveva deciso anche di cedere Onana (la cessione si farà comunque) per riportare il centravanti in nerazzurro. Poi è accaduto ciò che nessuno avrebbe mai immaginato, l’Inter ha scoperto di contatti tra Lukaku e la Juventus andati avanti ormai da diverse settimane. Il belga ha fatto il doppio gioco ‘tradendo’ la formazione milanese.

Nessuno lo avrebbe mai immaginato, ma il sospetto è nato in questi giorni quando Romelu, per quasi 72 ore, non ha risposto a nessuno dei compagni di squadra o della dirigenza. Sorpresa generale quando anche il grande amico Lautaro lo ha chiamato più volte, anch’egli senza ricevere risposta. L’obiettivo del calciatore e del suo storico avvocato Ledure era di guadagnare tempo, in vista dello sbloccarsi della trattativa tra Dusan Vlahovic e il Psg con i francesi pronti all’affondo. L’Inter però non ha retto il gioco del belga, come rivela il quotidiano Tuttosport.

Inter, i retroscena della chiamata tra Ausilio e Lukaku

Un rapporto finito nel peggiore dei modi e nella serata di venerdi la chiusura definitiva delle trattative. Il quotidiano ha sottolineato della telefonata tra Piero Ausilio e Romelu Lukaku con quest’ultimo che ha provato a riallacciare i rapporti, ricevendo un secco e netto no. Lukaku ha chiamato il ds nerazzurro e questi gli ha spiegato che non era affatto tollerabile il suo atteggiamento con Romelu che si è proposto prima al Milan e poi alla Juve in poche settimane, entrambe grandi rivali del club nerazzurro.

Da qui il repentino cambiamento della dirigenza nerazzurra che ha chiuso la trattativa con il Chelsea e ha deciso di virare su altri obiettivi. Non sarà semplice visto che l’Inter non aveva piani B e puntava tutto sul belga, ma l’atteggiamento di Romelu non è piaciuto a nessuno, sia tifosi che giocatori o membri della dirigenza.

Ora si fanno tanti nomi per l’attacco e l’Inter ‘sfoglierà la margherita’ nelle prossime settimane. I sogni per l’attacco sono Balogun e Hojlund, giovani talenti che costano davvero molto, poi occhio a Jonathan David mentre in sottofondo restano piste più economiche come quelle che portano a Morata o anche a Nzola, in uscita dallo Spezia. Un colpo di scena clamoroso con l’Inter che cambia radicalmente il suo mercato.