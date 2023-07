Lukaku, che caos: sta accadendo proprio ora

Continua a farsi sempre più difficile la situazione attorno a Lukaku con l’attaccante che non sa dove giocherà la prossima stagione.

Il futuro di Romelu Lukaku resta sempre più un mistero con l’attaccante che sembra aver perso le possibilità di tornare all’Inter e sarebbe stato accostato alla Juventus.

La questione Lukaku si è fortemente complicata negli ultimi giorni a causa di diverse ragioni. Una di queste sarebbe dovuta alla volontà di due parti di rappresentare il calciatore nelle trattative. Le questioni relative alla procura del calciatore stanno rischiando di minare il futuro della punta classe 1993 che al momento sembra aver perso la possibilità di giocare con l’Inter in vista della prossima stagione. Per la punta al momento si profila un ritorno al Chelsea fino a che non ci sarà un accordo totale sulla prossima destinazione.

Calciomercato, per Lukaku si complica il futuro

Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stato un corto circuito tra le persone che rappresentano il centravanti belga.

La Roc Nation, agenzia che ha la procura del giocatore, aveva trovato un accordo per riportare il giocatore all’Inter, mentre Ledure, avvocato belga che affianca Lukaku, avrebbe sondato altre piste. Un conflitto di interessi sul futuro dello stesso giocatore che rischia di compromettere diverse possibilità allo stesso Romelu che è stato richiamato dal Chelsea per partecipare al ritiro in vista dell’inizio del campionato.

Ledure avrebbe infatti lavorato per provare a portare il giocatore alla Juventus con il calciatore che per diversi giorni non si è reso reperibile con l’Inter che ha provato a contattarlo invano. Ora il giocatore resterà al Chelsea fino a quando non si troverà un accordo totale e la punta non esprimerà in maniera decisa la sua volontà per quello che riguarda il futuro. L’Inter sembra aver chiuso le porte mentre la Juventus non può affondare il colpo fino a quando non sarà chiara la situazione Vlahovic.

L’Inter dal canto suo sta lavorando su altre piste per rinforzare un attacco che ha visto già l’addio di Dzeko ma l’arrivo di Thuram. La Juventus sa bene che prima di agire in entrata dovrà prima cedere con Vlahovic che al momento appare vicino al PSG. L’offerta del club francese soddisfa sia i bianconeri che il calciatore ma non c’è ancora nulla di ufficiale. Nuovi intrecci che rischiano di complicare il futuro di Lukaku, in attesa di trovare una nuova squadra.