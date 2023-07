Morata rubacuori: Juve, Roma e Inter su di lui

Italia inna…Morata. Si accendono i riflettori sull’attaccante spagnolo che potrebbe prematuramente salutare l’Atletico Madrid per far ritorno in Serie A. Alvaro Morata non rientra nei piani di Diego Simeone e l’Italia è pronta ad accoglierlo nuovamente a braccia aperte.

Juve, possibile ritorno di fiamma… il terzo

Tra ritorni di fiamma, nuovi amori ed esigenze improvvise il nome del classe ’92 nelle ultime ore viene scritto sui taccuini di più club italiani. La contesa è aperta tra Juventus, Roma e Inter.

I bianconeri tornano, ancora, a sondare il terreno per Morata. Con la possibile partenza di Vlahovic si fa strada l’ipotesi di un doppio acquisto per il reperto offensivo e lo spagnolo rappresenta una certezza per la Vecchia Signora. Un amore scoppiato sotto la guida di Antonio Conte; poi il ritorno a Torino nell’estate del 2020 e la permanenza per due stagioni. All’ombra della Mole Alvaro si trova divinamente, qui ha trovato l’amore e messo su famiglia, non nascondendo mai la fede calcistica simpatizzante bianconera. Insomma, Giuntoli potrebbe non faticare molto con un’offerta economica che convinca i Colchoneros, considerando terra fertile il parare del giocatore.

Mou, vuole Morata

Eppure, la Vecchia Signora si trova all’interno di una sfida a più protagonisti. Se da una parte c’è la garanzia di Massimiliano Allegri, con il quale il feeling sull’aperto tecnico non è mai mancato; l’opzione capitale stuzzica Morata. La Roma, e Mourinho in prima persona, vuole lo spagnolo. L’idea sarebbe quella di ricreare il tandem offensivo con Dybala. Lo Special One, vorrebbe garantirsi un rinforzo di qualità in avanti e i 15 gol e 3 assist firmati da Morata nell’ultima stagione sicuramente non passano in sordina. L’incontro del pomeriggio tra Tiago Pinto e l’entourage del giocatore ha portato i giallorossi a

L’Inter: prima offerta da 15 milioni

Infine, l’ultima pretendente arrivata a corsa avviata è l’Inter. La Benamata accelera e passa velocemente ai fatti dopo il caos Lukaku che ha reso scottanti le ultime ore. Marotta punta Morata e affanda il colpo in maniera repentina. 15 milioni di euro messi sul tavolo delle trattative per gli iberici. L’Atletico Madrid ne chiede 20 e difficilmente farà sconti.

Morata lascia spazio alla fantasia degli appassionati di calciomercato, una cosa ad oggi è certa: lo spagnolo scalpita all’idea di tornare in Italia.