Non solo Bonucci: Giuntoli spacca la Juve

L’ex ds del Napoli è arrivato a Torino ed è pronto a rivoluzionare la squadra. Il dirigente toscano ha le idee assolutamente chiare.

Dopo settimane di rumors e trattative Cristiano Giuntoli è finalmente arrivato ed è ora la nuova guida dell’area tecnica della Juventus. Il dirigente bianconero è stato scelto dopo il suo grande lavoro a Napoli e la società si aspetta (e spera) risultati simili soprattutto in termini economici a quelli che abbiamo visti nel capoluogo campano.

Il club è al lavoro per rinforzare la rosa, ma la priorità è soprattutto cedere. La rosa bianconera è ‘infinita’, il monte ingaggi è a dir poco pazzesco, soprattutto valutando che il prossimo anno la Juve non disputerà la Champions League. Da qui Giuntoli è deciso a fare importanti tagli, come dimostrato con la questione Bonucci.

Il dirigente, insieme ad Allegri e Calvo, ha concordato di mettere fuori rosa Leonardo Bonucci, simbolo della Juve degli ultimi anni. Il calciatore ha però un ingaggio spropositato e non è nei piani della società, da qui la scelta di tagliarlo fuori da ogni progetto del club bianconero. Ma non sarà l’unico a rischiare questa ‘fine’. Sono diversi i calciatori della Juve in vendita e sono giorni caldi per il noto dirigente.

Juve, la decisione su Rugani

Negli ultimi giorni in tanti avevano paventato l’ipotesi di un addio, simile di quello di Bonucci, anche per Daniele Rugani. L’ex Empoli è nel suo ultimo anno di contratto e secondo alcuni poteva partire in questa sessione di calciomercato. In realtà, come riporta Calciomercato.it, al momento non è stata comunicata nessuna decisione al calciatore e Allegri al momento non sente alcun bisogno di perdere il calciatore.

Dopo Bonucci non dovrebbero esserci altri addii (a meno di colpi di scena) in difesa e la Juve può tranquillamente trattenere il calciatore, giocatore che già in passato ha dimostrato di saper interpretare alla perfezione il ruolo di buona riserva. Con Bonucci si risparmierebbe un ottimo ingaggio e la Juve sente di non dover fare lo stesso con Rugani.

Nell’ultima stagione Rugani ha collezionato solo 11 presenze stagionali, ma si è sempre fatto trovare pronto quando occorreva. Da qui la scelta della Juve con Rugani che dovrebbe restare anche la prossima stagione. Tornando in casa Juve non è invece cosi per l’americano Weston McKennie: anche il calciatore è in vendita, non partirà per la tournèe americana e il club valuta le offerte per la cessione.